Sie hoffen, dass die Gröpelinger die Wunschbox am Wunschbaum in Zukunft rege nutzen werden, um ihre Vorschläge oder Anregungen loszuwerden (v.l.): Claus Suhling (Performa Nord), Ljiljana Vidovic (BIS), Maria Kroustis (BIS), Andreas Gebauer (Stadtbibliothek) und Finanzsenator Dietmar Strehl. (Scheitz)

Seit Mittwoch wächst am Gröpelinger Bibliotheksplatz ein Apfelbaum. Gepflanzt haben die drei Meter hohe und zehn Jahre alte Goldparmäne – eine winterharte alte Apfelsorte – Bibliotheksleiter Andreas Gebauer, Maria Kroustis vom Bürgerinformationsservice (BIS) der Performa Nord und Wilma Warbel vom Gesundheitstreffpunkt West (GTP), der wie das BIS im Bibliotheksgebäude beheimatet ist.

Tatkräftige Unterstützung bekamen die drei dabei von Bremens neuem Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne). Er führt nämlich das von seiner Vorgängerin Karoline Linnert angestoßene Vorhaben weiter, die Stadtbibliothek zu einer Service- und Begegnungsstätte zu machen, in der Bürger mit den verschiedensten Anliegen Hilfe finden und ganz unkompliziert Kontakt zur Verwaltung aufnehmen können.

Einerseits stehe der Baum, der den Gröpelingern in Zukunft hoffentlich viele dicke rötliche Äpfel bescheren wird, als Symbol für die gute Zusammenarbeit ihrer Einrichtungen, erzählen die Organisatoren der Aktion. Der Apfelbaum sei außerdem traditionell ein Zeichen der Hoffnung und Wünsche – und das gilt ganz besonders für das Gröpelinger Exemplar. Denn es ist als Wunschbaum gedacht: Direkt neben dem Baum steht eine rote Wunschbox, in die alle Interessierten ab sofort Nachrichten einwerfen können.

Direkter Draht zur Verwaltung

Auf diese Weise sollen die Menschen im Stadtteil einen direkten Draht zu Verwaltung, Ämtern und Politikern bekommen und diesen ihre Fragen, Anregungen und Wünsche zukommen lassen. „Die Leute sollen uns sagen, wofür sie sind oder was sie nicht wollen“, erklärt dazu Ideengeberin Maria Kroustis, die außerdem ankündigt: „Ich werde den Kasten jeden Tag aufmachen und die Nachrichten darin sortieren und weiterleiten: Anfragen zum Thema Gesundheit gehen an den Gesundheitstreffpunkt. Was das Thema Soziales betrifft, das bekommt Marei Radke von ‚Ankommen im Quartier’, die sich um die ehemaligen Bewohner der Übergangswohnheime kümmert und mit diesem Angebot auch bald in die Bibliothek einziehen wird. Fragen zur Bibliothek bekommt die Bibliothek und alles andere geht an die jeweils zuständigen Behörden oder an die Politik und Verwaltung – versprochen!“

Wer auf seine Nachricht eine Antwort erhalten möchte, der bekomme auch eine, versichert Kroustis außerdem: „Sag, wohin die Antwort gehen soll, und wir machen’s!“ Wer keinen Kontakt wünsche, der müsse aber natürlich auch keine Telefonnummer oder Adresse angeben.

Die Idee, die Wunschbox mit einem Wunschbaum zu kombinieren, hatte Marei Radke. Ende Juni gab es beim Gröpelinger Sommer die Möglichkeit, Anregungen auf Wunschkarten zu schreiben und diese anschließend an einen von Gröpelinger Kindern gemalten Wunschbaum zu pinnen. Dabei waren gleich mehrere interessante Anregungen eingegangen, etwa diese: „Dass die Menschen alle die richtigen Mülltonnen benutzen“, „mehr Pflege der Grünanlagen und Radwege“ oder „ein Gesundheitszentrum für alle“.