v.l. Stephanie Jaeger, Christian Poppe, Carina Malkowski, Carsten Eilers (Roland Scheitz)

Wer durch das rote zurückgesetzte Tor in der Columbusstraße tritt und einmal um die Ecke biegt, der erblickt den von Gebüsch und Wohnhäusern eingerahmten Spielplatz. Der Platz wird im Laufe des nächsten Jahres umgestaltet. Das große, rund fünfzehn Jahre alte Klettergerät mit Rutsche in der Mitte soll ersetzt werden. Am Mittwochnachmittag konnten Kinder, Eltern und Anwohner Ideen entwickeln und Wünsche äußern. Die JUS Jugendhilfe und Soziale Arbeit gGmbH unterhält den Spielplatz und lud gemeinsam mit dem Fachdienst Spielraumförderung zur Beteiligung direkt auf dem Spielplatz ein. Unter Wolken verhangenem Himmel durften besonders die Kinder Fragebögen ausfüllen, ihren perfekten Spielplatz erträumen und Punkte auf Zeichnungen von Spielelementen kleben.

Christian Poppe ist Sozialarbeiter und Landschaftsgärtner bei JUS. Er hat gute Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen wie diesem gemacht. „Der Vorteil ist, dass wir die Kinder ernst nehmen. Sie sind ja Experten des Spielplatzes.“ Die Kinder würden sich durch das Beteiligungsverfahren mit dem Spielplatz identifizieren, auch später, wenn die Geräte gebaut seien. Es sei zum Beispiel eine Familie anwesend, die schon vor zehn Jahren an einer anderen Beteiligung teilgenommen habe. „Das ist auch ein Stück Demokratieerfahrung“, fasst Poppe den Prozess zusammen. Die Kinder würden ihre Selbstwirksamkeit spüren. Die Klebepunkte der anderen Kinder seien als Meinungsbild sichtbar. „Das ist ja auch ein Lernprozess, dass nicht alle Wünsche umgesetzt werden.“

Auf einem perfekten Spielplatz aus Kindersicht gäbe es eine Achterbahn, ein Labyrinth und ein Baumhaus. Das sind zumindest einige der gesammelten Vorschläge. Der dreijährige Levin hätte gerne Dinos, Marienkäfer und Drachen zum Klettern. Er ist oft am Wochenende und nachmittags mit seiner Mutter Julia Hoekzema auf dem Platz. Sie wünscht sich, dass die Natur um den Platz weiter erhalten bleibt und „die Kinder weiter durch die Büsche laufen und klettern können.“ Die Schulkinder und Brüder Yunus und Eymen sind mehrmals pro Woche in der Columbusstraße und fänden einen Kunstrasenfußballplatz und eine Wackelhängebrücke gut. Auch die dreijährige Alva klebt ihre Punkte auf Bilder von Brücken. Ihrer Mutter Anja Roeske ist die Sauberkeit auf dem Platz wichtig. „Das ist schon sehr, sehr gut“, lobt sie den Träger JUS, der mit seinem Projekt „Die Bremer Maulwürfe“ für die Reinigung und Pflege verantwortlich ist. Gerade im Sommer sei aber eine noch häufigere Reinigung notwendig. Sauberkeit scheint ein wichtiges Anliegen für viele Erwachsene zu sein. Auf der Stellwand, an der vor allem Eltern und Anwohner Kritik anbringen können, finden sich verschiedene Punkte zur Müllsituation, Zigarettenkippen und Hundekot. Nicht alle Wünsche der Kindern und Eltern können umgesetzt werden. „Die Kinder sind viel weniger enttäuscht, als man sich das vielleicht denkt. Kinder sind sehr offen dafür, was geht und was nicht geht“ so Stephanie Jaeger vom Fachdienst Spielraumförderung des Amtes für Soziale Dienste. Die gesammelten Ergebnisse des Nachmittags seien aber Grundlage der Ausschreibung. Die Beteiligung finde jetzt im Herbst statt, damit mit der Freigabe des Haushaltes 2020 die Neugestaltung direkt ausgeschrieben werden könne. Ein Spielgerät der geplanten Größe koste zwischen 40 000 und 60 000 Euro, so Jaeger. Rücksprachen mit dem Kampfmittelräumdienst, Bodenproben, die Ausschreibungsvorbereitung und volle Auftragsbücher bei den Firmen bräuchten Zeit, fügt der Sozialarbeiter Poppe hinzu. Trotzdem solle das neue Großspielgerät bis nächsten Herbst errichtet werden. „Wenn da nächstes Jahr kein Spielgerät steht", sagt Poppe. "Dann ist irgendwas total schiefgelaufen."