Am Sonntag, 8. April, in der Zeit von 11 bis 15.30 Uhr lautet das Motto „Weltmusikgesänge mit Body Percussion“. Der Workshop findet in der Kulturwerkstatt Westend, Waller Heerstraße 294, statt. Die Teilnehmer singen Lieder aus verschiedenen Kulturen und bewegen sich dazu. Bequeme Kleine und Schuhe mit flachen Sohlen sollten Interessierte auf jeden Fall mitbringen, rät die VHS. Die Teilnahme kostet 25, ermäßigt 17 Euro, dazu kommen Kopierkosten von maximal drei Euro.

Der Kursus „Zeichnen – Grundlagen und neue Impulse“ für Anfänger und Fortgeschrittene läuft vom 6. bis zum 27. April jeweils freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr im VHS-Atelier im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226. Die Teilnahme kostet 68 Euro.

Am selben Ort läuft jeweils dienstags von 19.15 bis 21.30 Uhr der Kursus „Praxis der Öl- und Acrylmalerei“. Der Kursus umfasst zehn Termine, er beginnt am 17. April und läuft bis zum 3. Juli. Die Teilnahme kostet 87, ermäßigt 58 Euro.

Der Workshop „Nassfilzen für Anfänger“ läuft am Sonnabend, 14. April, 14 bis 17.45 Uhr in der Werkstatt des Kulturhauses Walle, Schleswiger Straße 4. Die Teilnahme kostet 32 Euro, dazu kommen sieben Euro für Material.

In der „Filzwerkstatt“ am Sonntag, 22. April, 10 bis 16.45 Uhr, im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226, können Schmuck, Taschen, Spielzeug, Bekleidung und Taschen hergestellt werden. Die Teilnahme kostet 35, ermäßigt 24 Euro, dazu kommen zehn Euro für Material.

„Lust am Schneidern, aber keine Ideen?“, lautet der Titel eines Nähkurses, der jeweils montags vom 9. April bis zum 7. Mai von 18.30 bis 20.45 Uhr im Atelierhaus Roter Hahn, Gröpelinger Heerstraße 226, über vier Termine läuft. Die Teilnahme kostet 62 Euro. Nähmaschinen müssen mitgebracht werden.

Ein dreitägiger Kindernähkursus für Mädchen und Jungen von zehn bis 14 Jahren läuft vom 21. bis 23. März jeweils von 15.30 bis 18 Uhr im Atelierhaus Roter Hahn. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Auch hier müssen Nähmaschinen mitgebracht werden.

Um „Yoga und Gesundheit in Beruf und Alltag“ geht es in einer dreitägigen Bildungszeit vom 3. bis zum 5. April jeweils von 9 bis 14 Uhr in der Volkshochschule West. Die Teilnahme kostet 69, ermäßigt 46 Euro.

Anmeldungen sind direkt bei der Volkshochschule West an der Gröpelinger Heerstraße 226 immer montags bis mittwochs in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr möglich. Anmeldungen werden außerdem unter der Telefonnummer 36 11 23 45 entgegengenommen oder sind online auf der Internetseite www.vhs-bremen.de möglich.