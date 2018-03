Mit Dienes-Holzblöcken helfen Mona Meyer und Ulrich Havemann Kindern dabei, Vorstellungsbilder zu Zahlen zu entwickeln. (fotos: Roland Scheitz)

Walle. Mal ehrlich – wer würde schon von sich behaupten, ein geborenes Rechentalent zu sein?! Die Zahlenlehre hat offenbar auf viele Kinder und Erwachsene eine durchaus respekteinflößende Wirkung. Manche Menschen allerdings tun sich besonders schwer damit: Wenn das Grundverständnis für Zahlen, Mengen und Größen fehlt, dann sprechen Fachleute von Dyskalkulie oder auch von grundlegenden Rechenschwierigkeiten. Dyskalkulie ist also sozusagen das mathematische Gegenstück zu Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten, kurz: LRS.

„Es gibt Kinder, die nicht rechnen können, sondern immer nur zählen. Sie sind also zählende Rechner. Zählen ist erst mal ein natürlicher Vorgang, aber man darf dabei nicht stehen bleiben. Irgendwann muss man davon weg und es muss andere Strategien geben. Dann braucht man ein anderes Verständnis von Zahlenstruktur“, erklärt dazu Ulrich Havemann.

Vor nunmehr 15 Jahren hat er den Förderbereich Rechenschwäche im Verein Stadtteilschule ins Leben gerufen und seitdem insgesamt 634 Mädchen und 238 Jungen dabei geholfen, ein besseres Verständnis von Zahlen und Mengen zu entwickeln und ihre grundlegenden Rechenprobleme zu überwinden.

Fast 900 Kindern geholfen

Als Ulrich Havemann im Jahr 2003 – damals schockierten die Ergebnisse der ersten PISA-Untersuchung die Bremer – bei einer Lernmesse erstmalig überhaupt davon hörte, dass es Dyskalkulie gibt, da gab es für ganz Bremen in der Bildungsbehörde nur einen einzigen Mitarbeiter in der Beratungsstelle Mathematik, der für die Beratung und Diagnostik in diesem Bereich zuständig war. Havemann sprach daraufhin den Verein Stadtteilschule an, bei dem damals schon seit zehn Jahren LRS-Förderung angeboten wurde. Damit kam der Stein ins Rollen: Mittlerweile bietet Havemann gemeinsam mit mehreren studentischen Hilfskräften im Norden, Osten, Westen und Süden kostenlose Förderkurs für Grundschulkinder an, bei denen Mitarbeiter der vier Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (Rebuz) Dyskalkulie diagnostiziert haben. Pro Stützpunkt gibt es jeweils 15 Plätze in drei Kleingruppen; meistens nehmen die Kinder etwa ein Jahr lang am Förderunterricht teil. Für Schüler ab der fünften Klasse gibt es außerdem ein Angebot in der Neustadt; die Kosten in Höhe von 80 Euro pro Monat tragen hier die Eltern selbst.

Immer mittwochs kommen Ulrich Havemann und Mona Meyer ins Freizi Walle und üben mit Kindern aus dem Bremer Westen Rechnen. Erstes Lernziel ist, Struktur und Aufbau der Zahlen zu verstehen. Darauf aufbauend geht es dann an die Grundrechenarten. An diesem Tag ist Addition dran, also Plus-Rechnen. Alle Kinder sollen heute erst einmal drei Aufgaben lösen, die Ulrich Havemann an die Tafel geschrieben hat. Konzentriert beginnen die Dritt- und Viertklässler mit der Bearbeitung, vor ihnen auf den Tischen stehen grün-rot angemalte Papprollen. Je nachdem, welche Seite gerade nach oben zeigt, signalisieren die Kinder den Lehrern: „Ich arbeite noch“ (grün) beziehungsweise „ich brauche Hilfe“ (rot). „Addition kann ich, aber in Subtraktion war ich nicht so der Profi“, erzählt ein Mädchen, als es mit den Aufgaben fertig ist. „Als Nächstes kommen Entfernungen dran, dann müssen wir Kilometer in Millimeter zerteilen.“

„Bei den Aufgaben sollen die Kinder erst mal selber sehen und versuchen, sie nach ihrer persönlichen Methode zu lösen. Manchmal berufen wir auch eine Konferenz ein und beraten gemeinsam, wie man auf die Lösung kommt.“

Im Förderunterricht Mathematik geht es unter anderem darum, das Zehnersystem – also unser Zahlensystem, das auf der Zahl Zehn basiert – wortwörtlich begreifen zu lernen. Dafür setzen Ulrich Havemann und Mona Meyer Material ein, das von dem ungarischen Mathematiklehrer Zoltan Paul Dienes entwickelt worden ist und dabei hilft, konkrete Vorstellungsbilder zu entwickeln: Holzblöcke, die je nach Größe und Form Einer, Zehner und Hunderter symbolisieren. Auf diese Weise bekommen die Kinder eine konkrete Vorstellung davon, dass zum Beispiel Ziffern 374 nicht bloß für sich stehen, sondern jeweils für bestimmte Mengen: Drei Hunderter, sieben Zehner und vier Einer.

Eine Umfrage unter den Kindern ergibt: Die Mädchen und Jungen kommen gerne in den Förderunterricht; die meisten von ihnen mögen Mathe gerne, wie sie erzählen. Warum? Ganz einfach: „Weil wir da ganz verschiedene Zeichen kennenlernen, zum Beispiel Plus und Minus. Wenn man Mathe nicht hätte, dann wäre man dumm!“ „Wir können uns hier mehr konzentrieren als in der Schule“, erzählt ein Kind und ein anderes ergänzt: „Hier sind wir auch viel weniger als bei uns in der Klasse!“ Besonders gut gefällt den Kindern außerdem, dass jede Förderstunde mit einem gemeinsamen Spiel endet, zum Beispiel mit „Die böse Eins“ oder „Geheimzahl raten“.

Was beim Besuch des Förderunterrichts ganz schnell deutlich wird: Ulrich Havemann und Mona Meyer schaffen es mit ihren Methoden, ihre eigene Freude an der Mathematik an die Kinder weiterzugeben. Und, so Havemann: „Man darf hier Fehler machen, wie man will. Die anderen machen auch Fehler, das nimmt die Angst. Wenn man dann was rauskriegt, dann macht es Spaß. So werden die Kinder gut, weil sie die Angstbarrieren überwinden: Plötzlich verstehen sie was und es geht was auf!“