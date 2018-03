Und da gehört sie auch hin, denn schließlich wohnt die Künstlerin gleich um die Ecke. Werder-Bremen-Präsident Hubertus Hess-Grunewald, selbst Findorffer, wird die Vernissage am Sonnabend, 3. März, 15.30 Uhr, mit einleitenden Worten eröffnen. Rund um die Ausstellung mit vielen Findorffer Motiven laden die Veranstalter zu einem Kulturprogramm ein.

Bereits um 13.45 Uhr können sich Interessierte vor Arinas Café einfinden, um bei einem Stadtteilspaziergang mit ortskundiger Begleitung Findorffer Luft zu schnappen. Ulf Jacob nimmt seine Gruppe mit auf eine kleine „Findorffhaus-Expedition“. Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung beginnt um 16.30 Uhr in Arinas Café das Konzert des Duos „Liquid Words“ aus Hannover. Sängerin Nana und Gitarrist Abée wählen für ihre Musik nur die Creme de la Creme unter den Textern: Sie vertonen Literatur aus mehreren Jahrhunderten unter anderem von Johann Wolfgang von Goethe, Rainer Maria Rilke, Kurt Tucholsky, Mascha ­Kaléko und Pablo Neruda. Die Teilnahme an Spaziergang, Ausstellungseröffnung und Konzert ist kostenlos. Um Anmeldung wird per E-Mail an die Adresse kontakt@findorff.info gebeten.