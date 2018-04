Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht zunächst der Stand der Planungen zum gebundenen Ganztag an der Grundschule an der Admiralstraße. Danach wird sich der Ausschuss über die Anwahlzahlen an den Findorffer Schulen berichten lassen. Im Anschluss werden sich die Ausschussmitglieder mit der Nachbereitung der Planungskonferenz zur Schulstandortplanung für den Bremen Westen beschäftigen.