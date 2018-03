Auch die Gröpelinger erhielten die Zusage, dass ihr Revier inklusive der Oslebshauser Außenstelle erhalten wird und die vorgesehenen Stellen für die Kontaktbeamten (Kops) nachbesetzt werden. Außerdem können die Gröpelinger davon ausgehen, dass ihr Stadtteil mittelfristig Standort für das neue große Polizeikommissariat West sein wird.

Im Nachbarschaftshaus Helene Kaisen erklärte der designierte Leiter der zukünftigen Abteilung Nord/West, Jens Körber, wie sich die Bremer Polizei aufstellen wird, sobald die politische Entscheidung für die Polizeireform gefallen ist. Das Motto lautet „Flexibilität durch Konzentration“. Durch die Umstrukturierung sollen die verfügbaren Kräfte so effektiv eingesetzt werden, dass die Polizei jederzeit und überall „schnell, überlegen und verlässlich“ agieren kann. Höchste Priorität hat dabei der Notruf- und Soforteinsatz 110, der mit zusätzlichen 30 Vollzeitstellen vergrößert werden soll. Auch der Bereich der sogenannten Schwerpunktmaßnahmen soll gestärkt werden. Die Beamten sollen eingesetzt werden können, wann und wo es die akute Lage erfordert: beispielsweise bei der Bekämpfung der Drogenszene oder bei akuten Einbruchserien.

Um die erforderlichen Kräfte freizumachen, wird die Polizei ihre Arbeit zentralisieren und rationalisieren. Anstelle der bislang vier Inspektionen werden künftig die drei Abteilungen Nord/West, Mitte/Süd und Ost die Stadt räumlich unter sich aufteilen. Personal und Leistungen werden in sechs großen Kommissariaten gebündelt, die 24 Stunden am Tag geöffnet und für Notruf-Soforteinsatz, Schwerpunktmaßnahmen, Kop-Aufgaben und Anzeigenaufnahme zuständig sein werden.

Das für den Bremer Westen zuständige Kommissariat soll von Heinfried Keithan geleitet werden, bislang Leiter der Direktion Einsatz. Für die Startphase sei denkbar, dass das Kommissariat West übergangsweise im Waller Revier untergebracht wird. Ziel sei allerdings, den Standort in Gröpelingen aufzubauen, so Keithan – gesucht wird bereits nach einem zentral gelegenen geeigneten Areal, das ausreichend Fläche und eine gute Erreichbarkeit mit sämtlichen Verkehrsmitteln bietet. Dort könnte eventuell auch das Gröpelinger Revier untergebracht werden, hieß es: unter einem gemeinsamen Dach, doch organisatorisch abgegrenzt vom Kommissariat.

Auch nach der Reform sollen sämtliche 16 Reviere und 13 Stationen in der Stadt erhalten werden. Sie werden sich allerdings künftig ausschließlich auf die Netzwerk- und Präventionsarbeit „auf der Straße“ konzentrieren können und mit reduzierten Bürgersprechstunden arbeiten. Die Anzeigenaufnahme bindet viele Kräfte in den Revieren, wird aber oftmals dort nur wenig genutzt: In Gröpelingen gehen pro Tag durchschnittlich nur knapp fünf Anzeigen ein, berichtete Körber. Drei Viertel aller Anzeigen werde von den Streifenwagen aufgenommen. Außerdem werde die Möglichkeit, Anzeigen online aufzugeben, in Zukunft eine steigende Bedeutung annehmen.

Festhalten will die Polizei am Kop-Konzept. Für die personelle Verstärkung beziehungsweise Wiederbesetzung sind 100 zusätzliche Kop-Stellen vorgesehen. Dies allerdings frühestens 2019, wenn die starken Ausbildungsjahrgänge in den Dienst treten. Bis die Zielzahl von 2600 Beamtinnen und Beamten erreicht ist, werde die Polizei eine personelle „Delle“ aushalten müssen, in deren Tiefpunkt die Zahl der städtischen Kops auf 56 Köpfe sinken wird. Auch in Gröpelingen sähe man die Wiederbesetzung der Kop-Stellen lieber früher als später, wie auch der Beiratsbeschluss es fordert. Bis auf weiteres hätten bei Neubesetzungen allerdings die Streifenwagen Priorität, erklärte Körber: „Für Ihre Sicherheit. Aber Sie bekommen die Kops wieder. Das ist versprochen.“