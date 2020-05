Lindenhof. Immer im Mai geht es endlich wieder raus ins Freie. Dann wird auf dem Bibliotheksplatz beim Gesundheitstreffpunkt West (GTP) die „Bewegungsbaustelle“ mit Holzbalken, Rundhölzern, Brettern, ausklappbaren Leitern, Drehscheiben und Kisten aufgebaut und gespielt, balanciert und geklettert: So kennen und lieben es die Gröpelinger Kinder seit vielen Jahren.

„Wir haben jedes Jahr den Auftakt unseres Bewegungs-Ernährungs-Mobils ‚Bemil‘ groß gefeiert. Mindestens eine Kita war dann dabei, und die Betreuungskräfte schnippelten schon ab morgens Obst und Gemüse. Das kann jetzt aber leider erstmal so nicht stattfinden“, sagt GTP-Mitarbeiterin Astrid Gallinger.

Denn durch Corona ist in diesem Jahr auch beim GTP alles anders. Bis Ostern sei es auf dem Bibliotheksplatz fast schon gespenstisch leer und still gewesen, erzählt Gallingers Kollegin Christina Kisner: „Es waren nur wenig Kinder auf der Straße. Aber jetzt kommen sie allmählich wieder hervor und sehen uns in unseren Büros. So kommt langsam der Kontakt auch wieder zustande.“

Neben Bemil fallen wegen der Kontaktbeschränkungen aktuell auch andere Aktivitäten aus, die der Arbeitskreis Kinder und Jugendliche vom GTP normalerweise anbietet. Etwa die alljährlichen Sportmeilenläufe, das Fußballangebot „Kicken – Sport auf der Straße“ oder die „Aktivgruppe“ auf dem Bibliotheksplatz. Deshalb haben sich Kisner und ihre Kollegen Jette Klenke und Max Konek andere gesundheitsförderliche Freizeitangebote für Mädchen und Jungen ausgedacht.

Jede Woche werden die Kinder aus den Gruppenangeboten nun zum Beispiel mit „Bunten Schatzbriefen“ versorgt. Darin finden die Empfänger Rätsel, Spiele, ein Rezept der Woche zum Nachkochen, einen gesunden kleinen Snack und verschiedene kleine Übungen, mit denen sie sich beschäftigen können. Bei einer „Bunten Schatzsuche“ können die Gröpelinger Kinder nun außerdem an bestimmten Tagen bewegungsorientierte Stationen durchlaufen, um mit einer Schatzkiste belohnt zu werden.

„Wir richten außerdem gerade eine Chat-Gruppe für einen direkten Austausch ein, über die wir uns auch verabreden können“, sagt Kisner, die sich kürzlich mit einem Kind getroffen hat: „Wir saßen eine Stunde auf einer Bank und haben uns unterhalten.“ Der Austausch mit ihren Gruppenbetreuern sei für die Kinder wichtig, weiß sie: „Viele Kinder leben in kleinen Wohnungen, wo sie keine Rückzugsmöglichkeiten haben.“ Mit dem Schulausfall seien für manche außerdem auch das Mittagessen und ein geregelter Tagesablauf weggebrochen, ergänzt Astrid Gallinger: „Das ist eine große Herausforderung für viele Familien. Kinder, Jugendliche und ihre Familien brauchen in dieser besonderen Zeit, in der verlässliche Angebote und Strukturen wegfallen und wirtschaftliche Einschränkungen die soziale Distanz und anhaltende psychosoziale Belastungen die Familien vor besondere Herausforderungen stellen, mehr Aufmerksamkeit und persönliche Unterstützung, um gesund durch den Alltag zu kommen.“

Schule, Kita, Freizis – all dies fehle den Kindern momentan, sagt auch Heidrun Gitter, Präsidentin der Bremer Ärztekammer, die unterstreicht: „Die Frage danach, wie Kinder mit der aktuellen Situation umgehen oder was wir machen können, wird total vernachlässigt. Wir müssen die Kinder starkmachen.“ Der GTP leiste dazu einen wichtigen Beitrag: „Er bringt Kindern, Jugendlichen und deren Familien seit vielen Jahren die Bedeutung von Bewegung und gesunder Ernährung mit Spaß, Engagement und tollen Angeboten wie Bemil nahe.“ Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei es der Ärztekammer daher ein Anliegen, die GTP-Angebote – wie schon seit vielen Jahren – auch in diesem Jahr mit einer Spende zu unterstützen und sie somit weiter zu ermöglichen. Das GTP-Team freut sich, nun wieder für die Menschen vor Ort da sein zu können.