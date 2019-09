Die beiden Schulleiterinnen Annkathrin Kelz (Grundschule) und Martina Semmler (Oberschule). (Scheitz)

Eigenlich hätte Martina Semmler, die seit dem Sommer die Neue Oberschule Gröpelingen (NOG) an der Ernst-Waldau-Straße leitet, den Bildungsausschuss des Gröpelinger Beirats zu dessen konstituierender Sitzung am Mittwochabend gerne in der neuen schuleigenen Mensa begrüßt. Daraus wurde aber nichts, der Umbau ist noch nicht fertig. „Das Versprechen war, dass wir dort unsere Weihnachtsfeier feiern können“, so Semmler, „doch das wurde heute revidiert.“ Voraussichtlicher Termin für die Fertigstellung ist im kommenden Jahr.

Seit zehn Jahren wird die NOG saniert, und momentan ist der Wurm drin. Baulärm, ein Rohrbruch, Kurzschlüsse und diverse Einbrüche machen der Schule zu schaffen, wie Semmler nun den Ortspolitikern berichtete: „Ich könnte mich täglich nur mit dem Thema Bau beschäftigen.“

Dabei hat die Pädagogin noch ganz andere Punkte auf der Agenda. Zum Beispiel den Campus Gröpelingen, zu dem die NOG und die benachbarte Grundschule an der Humannstraße zusammenwachsen wollen. Das betrifft unter anderem die Lehrkräfte, die sich demnächst im Rahmen einer gemeinsamen Fortbildung besser kennen lernen. Eines Tages, so die Idee, könnten sich jeweils ein Grundschul- und ein Oberschullehrer die Klassenleitung im vierten, fünften und sechsten Jahrgang teilen und auf diese Weise den Übergang von der Grundschule zur Oberschule begleiten. „Ich habe zwei Kollegen, die Interesse hätten, auch mal in der Grundschule zu unterrichten“, konnte Semmler nun schon berichten. Allerdings gelte es, zunächst noch Fragen zum Anwahlverfahren und zu rechtlichen Aspekten zu klären.

„Die Sekretärin unserer Grundschule ist schon Campus-Sekretärin. Es ist ein unglaublicher Schatz, jemanden zu haben, der alles im Blick hat“, schilderte Annekatrin Kelz, Leiterin der 2017 gestarteten Grundschule an der Humannstraße. Einige ihrer aktuell 183 Schüler in den Klassen eins bis drei haben momentan Sport in der frisch sanierten Bewegungshalle der NOG. Die Schule bekommt einen Neubau mit Mensa und Turnhalle, der Bauantrag wird gerade in der Behörde bearbeitet. Momentan findet der Unterricht in einem alten Schulgebäude und in Mobilbauten statt. „Es sind schöne angenehme Räume“, so Kelz, die außerdem ankündigte: „Wir gehen jetzt mit beiden Schulen in die detaillierte Planung und wollen uns auf den Weg machen, sodass es in drei Jahren ein attraktives Außengelände gibt.“ Auch ein Campus-Logo sei in Arbeit.

Eine Herausforderung bleibt für die Schulen die Personalgewinnung. „Leute hierher zu kriegen und ihnen zu zeigen, dass Gröpelingen ein toller Standort ist, ist erstmal schwierig“, so Semmler, die betonte: „Wir brauchen Kollegen, die hier arbeiten wollen.“ Der Versuch, Stellenbesetzungen behördlicherseits zu steuern, habe nämlich nicht funktioniert. „Die Kollegen sagen dann: Entweder kriege ich die Schule, die ich will – oder ich gehe nach Niedersachsen.“ Ein kleineres Problem konnte der Ausschuss nun aber immerhin lösen: Er bewilligte Globalmittel für drei dringend benötigte Physik-Koffer.