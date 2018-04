Im neuen Radcafé soll man es sich auch gemütlich machen können: Betreiber Michael Krähe hat sich von erfolgreichen Beispielen in anderen Städten inspirieren lassen. (Roland Scheitz)

Besonders gern übrigens in Asien: „Japan gilt als große Radsportnation. Ich habe 20 Jahre dort gelebt und das Land quasi auf zwei Rädern erobert“, erzählt der Weltenradler, der auch in Malaysia und China lebte.

Heimisch geworden ist er vor wenigen Jahren in Bremen, seit Anfang März mit dem Laden Cyclyng in der Überseestadt. Natürlich spielen Räder dort die Hauptrolle, aber nicht nur. Auf 330 Quadratmetern stehen Rennräder, E-Bikes, Tourenräder und Mountainbikes dicht an dicht. Im hinteren Teil des Ladens schmücken Fotos die Wände. Aufnahmen von Wettkämpfen und bekannten Rennradprofis. Eine Metallkiste ist zum Kaffeetisch entfremdet, darauf liegen Radmagazine griffbereit. Selbst im Eingangsbereich der Toilette ist ein Trikot im Rahmen verewigt.

WES Überseestadt Silbermannstraße Neueröffnung Cyclng Fahrräder & Cafe (Roland Scheitz)

„Ab Mitte April bieten wir Kaffee und kleine Speisen an. Der Laden soll zum Treffpunkt werden für alle, die sich fürs Radfahren interessieren, das ist unsere Vision“, verrät der 55-Jährige, der sich gemeinsam mit Matthias Böker selbstständig machte. Public Viewing der Tour de France, gemeinsame Ausfahrten, Kurse, in denen Schnellreparaturen unterwegs vermittelt werden und Plaudereien – dieses Programm schwebt dem Duo an der Silbermannstraße 2 vor. Pluspunkt der Örtlichkeit: die Terrasse im oberen Stockwerk.

Als ehemaliger Manager bringt Krähe seine Fachexpertise bei der Gründung ein. Seine Marktanalyse ergab: „Es gibt zwar viele Radläden in Bremen, aber noch kein Rad-Café. In anderen deutschen Städten läuft das sehr gut. Neulich habe ich sogar eins in Prag entdeckt. Das kam bei den Besuchern sehr gut an.“ Der studierte Bauingenieur, der zuletzt als Dozent für Logistik tätig war, begibt sich gern auf neue Lebenswege und hat Freude am Besonderen. Ein einfaches Café oder ein Radladen waren zu wenig. Böker und er bringen schicke Produkte, sportliches Ambiente und Snack-Theke unter ein Dach. Der großzügige Shop lädt Spaziergänger und -fahrer zu Rast und Kaffee ein und Sportenthusiasten zum Fachsimpeln über Strecken, Technik und Co.

WES Überseestadt Silbermannstraße Neueröffnung Cyclng Fahrräder & Cafe (Roland Scheitz)

Ins Gespräch kommt man mit Krähe schnell. Er brennt für die Zweirad-Materie in Theorie und Praxis. „Als ich nach Japan ging, habe ich mir in den ersten Tagen ein Rad gekauft und auf diese Weise Tokio kennengelernt. Neben den Hauptstraßen wird es schnell dörflich-klein und es gibt viel zu sehen“, erzählt der Abenteurer, dessen Leidenschaft schon in der Kindheit mit dem ersten BMX entfacht wurde und in Asien richtig aufblühte. „In Japan wird gern Radsport betrieben. Allerdings fast ausschließlich von Männern. Ein Rad als Fortbewegungsmittel in der Stadt nutzen nur Frauen.“ Der gebürtige Mönchengladbacher machte Strecke: Einige Tausend Kilometer verbucht er auf seinem Konto. Während einer Tour in Japan von der pazifischen bis zur Russland zugewandten Küste schaffte er 280 Kilometer am Tag. Neben dem Job auf der Baustelle trieben den Ingenieur Abenteuerlust, Neugier und der Wunsch nach Abwechslung in den Sattel. Dann packte ihn der Ehrgeiz: Krähe ließ sich für Rennen aufstellen. Was nicht ohne Folgen blieb: „Ich wurde als erster Ausländer Meister in der D-Klasse.“

Die Ereignisse während der Touren teilt er anderen Sportfans auf seinem Blog Cyclyng.com mit. Wo fährt es sich am besten im Land der aufgehenden Sonne und wie? „Auf abgesperrten Transportnebenstrecken mit einem Glöckchen am Lenker“, erzählt der Globetrotter. Das leise Klingeln halte Affen und Bären von den Pisten fern.

Mit der Rückkehr nach Deutschland blieben seine fünf Räder auffallend häufig in der Garage. Die Berge und das gute Wetter fehlten für lange Ausfahrten. Der Wahl-Bremer tauschte den Sattel immer häufiger gegen Werkzeug. „Ich fing an, Räder zusammenzubauen. Zunächst für Freunde, aber dann bekam ich mehr und mehr Anfragen.“ Mit Liebe zum Detail und zum Design konstruiert er Lieblingsstücke, die zu den Bedürfnissen der Nutzer passen. Er ergründet die Rad-Persönlichkeit der Interessenten und bringt Form und Funktionalität im Gefährt in Einklang.

Mit dem Fahrrad-Café wird die Passion für Krähe endgültig zum Beruf. Ab Mitte April startet der Cafébetrieb, doch schon jetzt lohnt sich der Besuch, um ein wenig Fahrradliebe zu schnuppern. Ob er es mit der neuen Location häufiger aufs eigene Rad schafft, bleibt zweifelhaft.