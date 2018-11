Arnold Lomé erzielt den Siegtreffer für die Republik Kongo. (Fotos (2): Klaus-peter Berg)

Bremen. Der Schlusstag beim traditionellen Fußball-Turnier der afrikanischen Mannschaften hatte es noch einmal in sich. Sportlich sowieso, denn das Finale zwischen der Republik Kongo und Angola bot alles, was ein Fußballherz begehrt: Schöne Spielzüge, klasse Tore, eine dramatische Wende kurz vor Schluss der regulären Spielzeit und ein Elfmeterschießen, das erst mit dem elften Schuss entschieden wurde. Am Ende konnten 23 Tore verbucht werden.

Sportlich faire Geste: Ein Spieler von Angola hilft einem Verletzten Kongolesen.

Aber auch abseits des Fußball-Feldes ging es hoch her. Die Zahl derer, die mit Kind und Kegel gekommen waren, um ein fröhliches Fest zu feiern, sich mit Freunden und Bekannten zu treffen, war schwer zu schätzen. 5000 mögen es gewesen sein – vielleicht auch mehr. "Sie kommen hier her nicht nur aus Bremen, sondern auch aus ganz Deutschland und sogar aus Holland und Belgien", berichtete stolz Tala Awolola, der Vorsitzende des Pan Afrikanischen Kulturvereins und Organisator dieser Veranstaltung.

Der letzte Turniertag blieb ruhig und friedlich und brachte der Gesamtveranstaltung den erhofften positiven Schlusspunkt. Schon am Vormittag hatte der Landessportbund sein Spielmobil und eine Hüpfburg aufgebaut, bei denen reger Betrieb herrschte. Einige Parteien und Organisationen wie beispielsweise "Brot für die Welt" hatten Stände installiert. Zahllose bunte Luftballons flatterten an Kinderhänden, Glücksräder ratterten und es wurde fleißig geschminkt. Insgesamt sechs Jugendmannschaften in den Altersklassen von 10 bis 13 und 14 bis 17 Jahren spielten den Mandela-Cup aus. Es waren bunt gemischte Teams mit ebenso fantasievollen Namen.

Hier ist die Republik Kongo hoffnungslos in der Unterzahl, doch am Ende setzte sich das Team mit 6:5 gegen Angola durch. (Christina Kuhaupt)

Mit dabei auch der elfjährige Sohn von Carsten Sieling. Der Bremer Bundestagsabgeordnete ist seit vielen Jahren Stammgast beim Turnier und hatte auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft übernommen. "Ich mache das gerne, weil ich überzeugt bin, dass die Veranstalter und vor allem Tala Awolola auf dem richtigen Weg zur Völkerverständigung sind. Nicht nur zwischen den Afrikanern, sondern auch zwischen Einheimischen und Afrikanern." Viele von ihnen hätten inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft, lebten und arbeiteten hier, merkte Sieling an. "Ihr alle seid Bremer und ein Teil Deutschlands", sagte er bei der Siegerehrung.

Auch die Schiedsrichter – Thomas Hein mit seinen Assistenten Tuncay Kurt, Claude Kenfak und Marc Sobien – konnten für ihre Leistungen viel Lob verbuchen. "Das haben sie ausgezeichnet gemacht", anerkannte Sieling. Denn leicht war das Amt nicht immer, zumal es häufig Diskussionsbedarf gab – zumindest aus Sicht der Spieler. Schließlich richtete Claude Kenfak noch mahnende Worte an alle Akteure: "Wir wollen hier doch nur alle schönen Fußball spielen. Hier haben Hauereien oder Boykotts keinen Platz. Wer sich schlagen will, soll zum Judo oder Karate gehen. Da sind diese Leute besser aufgehoben als auf dem Fußballplatz." Der Referee aus Nigeria bekam für dieses Statement riesigen Applaus.

Doch in die fröhliche Abschlussfeier, bei der noch einmal alle Teams geehrt wurden und Togo für seinen Verzicht auf ein Nachholen des boykottierten Halbfinales mit dem Fair-Play-Preis ausgezeichnet wurde, mischten sich auch nachdenkliche Worte. "Ich bin nicht sicher, ob wir im nächsten Jahr weitermachen", meinte Awolola. "Wir werden uns demnächst mit allen Verantwortlichen aller teilnehmenden Länder zusammensetzen und beratschlagen, wie es weiter gehen soll. Wir machen uns Jahr für Jahr ehrenamtlich so viel Arbeit und investieren viel Zeit, um Spender zu bekommen, und dann machen einige Idioten das alles kaputt. Das ist so frustrierend", fügte er mit ernster Miene an.

Das letzte Wort sei in diesem Zusammenhang allerdings noch nicht gesprochen. Zumal bei vielen Diskussionen von den Teilnehmern und Gästen immer wieder betont wurde, wie wichtig diese Veranstaltung geworden sei. Viel mehr könne man im Sinne der Völkerverständigung wahrlich nicht tun.

KOMMENTAR

Weitermachen

VON KLAUS-PETER BERG

Der 9. African-Football-Cup ist Geschichte. Aber diese Geschichte muss aufgearbeitet werden. Denn die Veranstaltung war in diesem Jahr geprägt von Pleiten, Pech und Pannen. Abgebrannte Toilettenhäuschen, Spielabbrüche, Nichtantreten und – als Höhepunkt – die Blockade eines Halbfinalspiels durch eine Mannschaft, die sich benachteiligt sah. Negative Schlagzeilen waren die Folge. Kein Wunder, dass die Organisatoren erst leise, schließlich aber recht deutlich vom Aus dieses Sommerspektakels sprachen.

Dass einige Chaoten den tieferen Sinn dieser Völker verbindenden Veranstaltung nicht begriffen haben, ist höchst bedauerlich. Mehr noch, es ist unverzeihlich. Sie haben der Sache an sich den größtmöglichen Schaden zugefügt. Die Mehrzahl der vielen Besucher aus nah und fern – inzwischen hatte sich der African Football-Cup von einer rein bremischen Veranstaltung zu einem Turnier mit Wirkung weit über die Grenzen der Stadt hinaus bis hin ins Ausland gemausert – kam in friedlicher Absicht. Sie wollten mit ihren Familien und ihren Kindern einen fröhlichen Tag verbringen. Sie wollten ihre Freunde treffen, ihre Nachbarn und auch ihre Brüder und Schwestern aus anderen Staaten des afrikanischen Kontinents. Sie wollten sich informieren.

Was der Pan Afrikanische Kulturverein über die Jahre hier aufgebaut hat, ist weit mehr als nur ein profanes Fußballturnier. Es ist ein multikulturelles Fest über ethnische-, Länder- und Glaubensgrenzen hinweg. Wenn es bei den Spielen hier und da schon mal recht hitzig zur Sache ging – geschenkt. Das ist als völlig normal abzuhaken.

Abseits des Fußballfeldes gab es aber zu keiner Zeit irgendwelche Rivalitäten, Missstimmungen oder gar handgreifliche Auseinandersetzungen. Es war ein friedliches Fest über sechs Wochen mit etlichen Tausend Besuchern. Und die mit einem Komplettausfall zu bestrafen, wäre töricht. Denn wieder einmal hätte eine kleine Gruppe von Chaoten und Scharfmachern obsiegt. Daher gibt es nur eine einzige Alternative für das nächste Jahr: Weitermachen!

