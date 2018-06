Hockeyherren besiegen Delmenhorst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

3:3 Punkte für den Club zur Vahr II

Rainer Jüttner

Bremen. 3:3 Punkte hatten sich die Hockeyherren des Club zur Vahr II am jüngsten Doppelspieltag ausgerechnet – und mit der knappen 6:8-Niederlage gegen den DHC Hannover II sowie dem hauchdünnen 8:7-Sieg über den HC Delmenhorst wurden die Erwartungen des Oberligisten auch erfüllt. Kurios nur, dass die Prognosen für beide Partien andersherum lauteten. Mannschaftsführer Christian Biel war das am Ende ziemlich egal: "Wichtig war, dass wir wieder gepunktet haben. Holen wir am kommenden Sonnabend gegen Hannover 78 II erneut drei Punkte, sind wir auf einem guten Weg zum sicheren Klassenerhalt."