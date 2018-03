Matthias Bonkowski und Pastorin Andrea Hammer, Vorstand des Sozialwerks der Freien Christengemeinde, überreichten den Scheck jetzt an das Pastoren- und Ärzteehepaar Igor und Marina Rud. Das Paar hatte den Sozialfonds im Jahr 2011 in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der ukrainischen Stadt Merefa gegründet. Die gemeinnützige Einrichtung berät mehr als 100 Familien mit behinderten Kindern und hilft drogenabhängigen Straßenkindern im ukrainischen Odessa. Die Arbeit wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern geleistet und über Spenden finanziert. Darüber hinaus mobilisiert das gemeinnützige Sozialwerk Hilfen für alte und behinderte Menschen, die in Heimen untergebracht sind.

Initiiert wurde die Spendenaktion durch die Pastorin des Sozialwerks, Andrea Hammer, die während ihrer Reise durch die Ukraine betroffene Familien vor Ort besucht hatte.