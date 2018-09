Pastor Stefan Sarod vor dem markanten Turm der "Kirchengemeinde des Guten Hirten" in Sebaldsbrück. Das 50-jährige Bestehen soll im September mit einem großen Fest gefeiert werden. (Petra Stubbe)

Sebaldsbrück. In der evangelischen "Kirchengemeinde des Guten Hirten" ist der Name Programm. So wie Pastor Stefan Sarod sieht das auch Ronald Hegerding, der seit 13 Jahren im Kirchenvorstand ist. Ihren Namen bekam die Gemeinde vor 50 Jahren. Auch das Gemeindehaus wurde 1962 gebaut. Im September feiert die Gemeinde Geburtstag.

Diakon Walter Dornhöfer hatte schon 1956 angefangen, im "Bezirk Saarburger Straße" eine Gemeinde zu sammeln. Anfangs trafen die Menschen sich in einer hölzernen Kirchen-Baracke. "Damals ging es darum, etwas zusammen zu gestalten", sagt Sarod. "Die Leute mussten mit wenig auskommen. Es gab ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, viel Dankbarkeit, den Krieg überlebt zu haben und sich hier niederlassen zu dürfen. In der Kirche konnten sie sich versammeln, Gott danken, sich wieder finden."

Seit April 1958 war Pastor Hartwig Ammann, der damals noch zur Hemelinger Kirchengemeinde gehörte, der erste Seelsorger im Bezirk. Er sah sich als "Lokomotive mit vielen Anhängern". "Im Ausbesserungswerk der Bahn arbeiteten damals mehr als 3000 Menschen", sagt Sarod. Im April 1962 wurde die Sebaldsbrücker Gemeinde selbstständig und erhielt den Namen "Gemeinde des Guten Hirten", im November wurde das neue Gemeindehaus mit dem Kirchsaal eingeweiht. Der Glockenturm wurde 1974 errichtet. 1978 trat Pastor Michael Schmidt die Nachfolge von Hartwig Ammann an, der nach Oberneuland wechselte. Michael Schmidt blieb 31 Jahre – bis zu seinem Ruhestand.

Frischen Wind gebracht

Seit drei Jahren ist Stefan Sarod Pastor in der "Gemeinde des Guten Hirten". Er ist in Osterholz aufgewachsen und lebt jetzt im Ostertor. Seine Arbeitszeit teilt er zwischen Sebaldsbrück und Hemelingen auf. Bevor die "Gemeinde des Guten Hirten" ihn zum Nachfolger von Pastor Michael Schmidt wählte, hatte er seinem Vorgänger schon ein paar Jahre lang unter die Arme gegriffen. "Stefan Sarod hat frischen Wind in unsere Gemeinde gebracht", sagt Hegerding, der im "Eisenbahnerviertel" geboren wurde.

Inzwischen ist die Zahl der Gemeindemitglieder von etwa 2500 auf rund 900 geschrumpft, die Pfarrstelle war mehrfach in Gefahr. Es gibt nicht mehr so viele "Eisenbahner". Durch den Ausbau der umliegenden Industrie wurden ganze Straßenzüge abgerissen. Auch viele Menschen mit anderem Glauben ziehen in die Gegend. Seit einigen Jahren kooperiert die "Gemeinde des Guten Hirten" mit der Versöhnungsgemeinde, der Melanchthon-Gemeinde und der Kirchengemeinde Hemelingen. "Wir sind gut vernetzt, tauschen uns gut aus", sagt Sarod. Gemeinsame Gruppenarbeit und Fahrten bezeugen das. Zum ersten Advent erscheint der erste gemeinsame Gemeindebrief der vier Brückengemeinden - in DIN-A-4 und Mehrfarbendruck. Daran arbeitet auch Ronald Hegerding mit.

Momentan kommen viele ältere Menschen in die Gottesdienste und die Gruppen, die es in der Kirche gibt, sagt Sarod. Ein Highlight ist der Gottesdienst im Freien an Himmelfahrt, zu dem auch Mitglieder der umliegenden Gemeinden gerne kommen. Aber auch die Arbeit mit Kindern ist der Gemeinde wichtig. Darum kümmert sich schon lange Diakonin Sase Schäfer. Zwei Mütter bieten wieder zweimal die Woche Betreuung für Kinder unter drei Jahren an. "Darüber bin ich sehr froh", sagt Sarod. Er hofft, dass auch in die neuen Wohnungen, die auf dem Gelände des ehemaligen Sebaldsbrücker Krankenhauses entstehen, Familien mit Kindern ziehen, die in die Gemeinde hineinwachsen.

Die Gemeinde sei offen, nehme Menschen mit vielerlei Begabungen auf, lasse viel zu, beherberge viele Gruppen – und mache das auch gerne, sagt Sarod. "Das hat immer ganz viele Menschen auch eingeladen, zu helfen, selbst etwas anzubieten", sagt Sarod. "Ohne ehrenamtliches Engagement würde viel nicht gehen", sagt Hegerding. Darauf und auf Spenden setzt Stefan Sarod auch bei der Verschönerung des Gemeindehauses. Geld, es komplett neu zu gestalten, ist nicht da. Aber ein bisschen Farbe hier und da könnte nicht schaden, sagt Sarod. "Wir würden gerne das marode Pfarrhaus verkaufen und das Geld ins Gemeindehaus investieren."

Ihren 50. Geburtstag feiert die "Gemeinde des Guten Hirten" am 23. September. Um 11 Uhr beginnt ein Festgottesdienst. Danach ist Zeit für Grußworte und ein Fest eingeplant. Auf der Wiese vor dem Gemeindehaus soll es Spiele und eine Hüpfburg geben. Ein Vortrag und eine Ausstellung lassen die vergangenen 50 Jahre Revue passieren. Johannes Grundhoff, der überwiegend in der Melanchthon-Gemeinde Kirchenmusik macht, gibt ein Konzert.