ASB-Geschäftsstelle neu eröffnet

Att

Osterholz. Nach kurzer Umzugsphase ist die Geschäftsstelle der ASB-Gesellschaft für soziale Hilfen in der Elisabeth-Selbert-Straße 3 neu eröffnet worden. Bislang waren verschiedene Beratungsangebote auf mehrere Häuser im Bremer Osten verteilt. Nun hat der Arbeiter-Samariter-Bund diese an einem Ort gebündelt. In der Elisabeth-Selbert-Straße können sich Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Angehörigen über Wohnangebote, die Arbeitsmöglichkeiten in der Tagesförderstätte, Unterstützung von Familien und über Freizeitangebote informieren. Kontakt: ASB-Gesellschaft für soziale Hilfen mbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3, Telefon 989704-0.