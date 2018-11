Schwachhausen. "Die letzten sechs Wochen waren richtig schön", sagt BTV-Trainer Mike Cole und gerät ins Schwärmen: "Wir haben eine unheimlich tolle Mannschaft. Das macht richtig Spaß." Da liegt der Schlüssel für den geglückten Oberliga-Aufstieg auf der Hand: der Mannschaftsgeist. Dazu zählt die gegenseitige Unterstützung während der Matches. Doch auch außerhalb des Platzes verstehen sich die Spieler gut – so traf sich die Mannschaft einige Male zum Brunch im Hause Cole. "Jeder hilft dem anderen, jeder pusht den anderen. Das macht viel aus. Die haben eine super Stimmung", so der Trainer.

Lediglich eine Punktspiel-Niederlage musste der BTV auf dem Weg zum Aufstieg einstecken - kein Zufall, dass ausgerechnet der englische Spitzenspieler Scott Whitbread beim 2:4 gegen den THC Lüneburg fehlte. Der Zug nach ganz oben schien bereits nach dem zweiten Spieltag abgefahren. Keine Katastrophe für den Coach, der sich bei Prognosen gewohnt zurückhaltend gibt: Man wolle oben mitmischen, aber um aufzusteigen, müsse alles klappen. So die Worte Mike Coles vor der Saison.

Dass seine Schützlinge diese Zielsetzung am Ende bei weitem übertrafen, lag an einem Lauf: Nach der einzigen Saison-Niederlage gewannen die Tennisherren die restlichen drei Partien. "Die Saison ist optimal verlaufen", sagt Mike Cole heute und fügt hinzu: "Eins ist klar: Alle Punktspiele waren eng und richtig spannend." Richtungsweisend war das 5:1 gegen den zwischenzeitlichen Tabellenführer SC SW Cuxhaven – ein klarer 6:0-Sieg im Derby gegen die TV Ost Bremen II am letzten Spieltag machte den Triumph perfekt. Neben der Teammoral zeichnete vor allem die Qualität der drei Spitzenspieler Scott Whitbread, Jannik Schepers und Ahmad Hamijou für den Erfolg verantwortlich – und harte Arbeit. Vier- bis fünfmal pro Woche trainierten die Spieler.

Nur die Nummer eins konnte an den intensiven Trainingseinheiten nicht teilnehmen: Scott Whitbread lebt und studiert in Loughborough. Der erst 21-Jährige hält sich in der Universitätsstadt – gelegen im Herzen Englands, zwischen Leicester und Nottingham – fit und reist extra für die Punktspiele an. Mike Cole weiß das zu schätzen: "Das macht wirklich viel aus, wenn du so einen hast."

Aktuell steht Whitbread auf Position 1845 der Tennis-Weltrangliste und fühlt sich beim Bremer TV 1896 sichtlich wohl. "Ich hab es wirklich genossen, für das Team zu spielen. Die Jungs verbringen auf und abseits des Tennisplatzes eine gute Zeit miteinander. Sie machen die 48 Stunden Hin- und Rückfahrt für mich sehr angenehm und es ist eine Freude, mit diesen Jungs zu spielen und einen so großen Klub mit tollen Mitgliedern zu repräsentieren", so Whitbread.

Starker Scott Whitbread

Imponierend ist seine Ausstrahlung auf dem Court. Die signalisiert dem Gegner: Ich lasse hier nichts anbrennen. Ruhig und besonnen kommt der Rechtshänder mit der technisch schönen einhändigen Rückhand daher. "Er ist sehr diszipliniert, geht früh ins Bett", sagt Mike Cole, der es wissen muss. An den Spieltagen übernachtete Whitbread bei ihm daheim. Mit druckvollen Grundlinienschlägen und einer beeindruckenden Länge überzeugt der Engländer, der den Weg ans Netz sucht. "Er ist ein ziemlich kompletter Spieler", so Herbergsvater und Trainer Cole. Der Hallenboden kommt Whitbread entgegen: "Ich genieße den schnellen Teppich. Es passt zu meinem Spiel, denn ich mag nicht zu viele lange Ballwechsel", verrät Scott Whitbread.

An Nummer zwei flitzt Jannik Schepers über den Platz. Die personifizierte "Ballwand" gräbt alle Bälle aus. Was dem 268sten der Deutschen Rangliste abgeht: ein Killerschlag. Neben seinem Paradeschlag, dem Slice, verfügt der 19-jährige Schepers über ein gutes Nervenkostüm und sorgt für gute Laune. "Er ist ein ganz lustiger Typ, der nie schlecht gelaunt ist", sagt Mike Cole über den flinken Grundlinienspieler.

Ahmad Hamijou komplettiert das starke Trio (alle Leistungsklasse 1). Mit knallharten Grundschlägen und einer guten Beinarbeit ist er an Position drei schwer zu bezwingen. Explosiv, aber eben auch impulsiv präsentiert sich der 24-Jährige auf dem Court. "Man muss wissen, wie man mit ihm umgeht. Ahmad ist clever und sehr intelligent. Was er sagt, hat Hand und Fuß", sagt sein Trainer, der noch Verbesserungspotenzial beim Aufschlag sieht.

Die Position vier ist beim BTV vakant: Sowohl Kolja Bremer (LK 7), Michael Baden (LK 9), Kevin Cole (LK 10) als auch Volker Trometer (LK 11) können sie bekleiden. Coach Mike Cole rotierte, um allen Einsatzchancen zu ermöglichen: "Die sind alle ziemlich auf einem Niveau. Es kommt darauf an, wer am besten trainiert und Spielpraxis hat. Ich versuche alle zu integrieren."

In welcher Besetzung der BTV das Abenteuer Oberliga in der Wintersaison in Angriff nehmen wird, steht noch nicht fest. Sicher bleiben werden Schepers und Hamijou. Doch was wird aus Scott Whitbread? Hinter dem Verbleib des Spitzenspielers steht aufgrund eines Jobangebotes aus Singapur noch ein Fragezeichen.

Die Aussage von ihm klingt aber positiv: "Ich hoffe, dass Mike mich fragen wird, ob ich im nächsten Jahr wieder mit den Jungs im Team spielen darf. Ich mache das gerne. Die Atmosphäre im Team und im Verein ist die beste, die ich im Klub-Tennis je erlebt habe."