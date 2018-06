Christlich-muslimische Frauenrunde

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Abraham als Gesprächsthema

Ave

Weidedamm. Die Findorffer christlich-muslimische Frauenrunde trifft sich am kommenden Dienstag, 29. Januar, ab 18 Uhr in den Räumen der Martin-Luther-Gemeinde, Neukirchstraße 86. Diesmal soll es um das Thema "Vertrauen" gehen, ausgehend von der Geschichte Abrahams, der in Judentum, Christentum und Islam als Vater des Glaubens gilt. Seit rund zwei Jahren laden sich in Findorff Frauen aus den muslimischen, katholischen und evangelischen Gemeinden abwechselnd ein, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen über Fragen des Lebens und des Glaubens. Unter dem Motto "Findorffer Nachbarinnen treffen sich" geht es den Frauen darum, sich auszutauschen, besser kennenzulernen, Unterschiede zu verstehen und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Weitere interessierte Teilnehmerinnen, auch aus anderen Religionen, sind dabei herzlich willkommen.