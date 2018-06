Die neue Spitze Stefanie Hüsing (v.l.) und Lutz-Uwe Dünnwald stößt mit Tina Macholdt, Elsbeth Lorenz, Peter Volker und Katrin Steengrafe mit einem Gläschen Sekt an. (Bwg)

Drei Jahre hatten die jetzigen Ruheständler für den Prozess der Unternehmensübergabe angesetzt. Tina Macholdt war insgesamt über 30 Jahre lang bei der BWG tätig und hat die Geschicke der einst als Psychiatriereform-Projekt gestarteten Organisation gelenkt. Die BWG ist in der Zeit gewachsen von einem kleinen Verein zu einer heute gemeinnützigen Gesellschaft mit über 100 Beschäftigten. Sie ermöglichen es Menschen mit psychischen Erkrankungen, selbstbestimmt im Stadtteil zu leben. Die Vier haben es sich mit der Unternehmensübergabe nicht einfach gemacht. Sie feilten immer wieder an Konzepten: "Wir haben intern umstrukturiert, um die Aufgaben auf mehr Köpfe zu verteilen", sagt Stefanie Hüsing, die 27 Jahre lang bei der BWG tätig war und zuletzt den Bereich "Betreutes Wohnen" geleitet hat.

Nachwuchskräfte wurden durch die Kooperation mit der Hochschule Bremen gewonnen. So führten sie frühzeitig Praktikanten in den Betrieb ein, die später fest angestellt wurden. Für die Nachfolger sehen die vier noch Handlungsbedarf: "Die Zusammenarbeit zwischen den Leistungsträgern muss intensiviert werden. Außerdem benötigen wir ein flexibleres und kostenträgerübergreifendes Budget", so Macholdt.