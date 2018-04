"Erotische Ausstrahlung hat heute bedenkliche Akzente", sagt Helmut Reuter. "Erotische Ausstrahlung wird in Produkten und in Äußerem gesucht, nicht im Inneren. Wenn sie den Fernseher anschalten, wovon ich abrate, finden sie massenhaft Verrat an inneren Werten." Damit umschreibt Reuter seine Auffassung von Erotik, die von der herkömmlichen, aus dem Griechischen stammenden Begrifflichkeit abweicht. Erotik meint die Sinnlichkeit der Liebe in geistig-seelischen und körperlichen Bereichen. Ausstrahlung, Signale, Gesten, Mimik, Körperhaltung oder auch Sprache und innere Größe können erotisch wirken.

"Wenn ich Vorbilder suche, gewinne ich nicht an Authentizität", sagt Reuter, der damit das Fan- und Nachahmungsverhalten an Beispielen von Popstars wie Madonna oder Mick Jagger meint. Dabei wirft er ein Bild von Alma Mahler (um 1900) auf die Leinwand. Alma Mahler galt als Femme Fatale, also als Frau, die geradezu mystisch anziehend auf Männer wirkte. Sie war mit Gustav Mahler, Walter Gropius und dem Dichter Franz Werfel verheiratet und unterhielt mit weiteren Prominenten wie Oskar Kokoschka erotische Beziehungen. "Alma Mahler bediente keine Erwartungen, außer ihren Erwartungen an sich selbst", interpretiert Reuter die Anziehungskraft Mahlers. Zu "Die Sünde", einem Gemälde von Franz von Stuck aus dem Jahr 1893, das einen nackten Frauentorso aus dunklem Tuch erscheinen lässt und das Gesicht der Dame abgedunkelt zeigt, schließt Reuter: "Stuck malt seine erotische Vorstellung und prägt damit eine idealisierte Vorstellung in den Betrachtern seiner Bilder".

Bei Julie Christie zum Beispiel spürt Reuter eine Aura der Authentizität, wie sie bei "geklonten Menschen nicht gegeben sei". Auch Grace Kelly stellt Reuter auf den Sockel, während Ivana Trump als Negativbeispiel herhalten muss, weil sie durch Schönheitschirurgische Eingriffe einem Ideal nacheifere und es nicht durch innere Werte ausstrahle. Auch mit Madonna hat Helmut Reuter sich beschäftigt. Madonna habe sich ständig verändert, was ihm bei ihr aber nicht wie eine Verfolgung bestehender Trends erscheine, sondern wie innerer Wandel wirke. Und damit den Zusammenhang von Erfolg und Erotik belege. Die Frage, ob Madonna, wie andere, schon vor ihrem Erfolg über erotische Ausstrahlung verfügte, stellt Reuter sich nicht im Vortrag. Völlig unterschiedlich sei Erotik von Frauen und Männern deshalb, weil Frauen durch sexuelle Berührung ihre Wandlung erlebten, sie würden Mutter, und weil Männer danach trachteten, viele Nachkommen zu zeugen, egal mit welchen Frauen. Junge Männer verheißen ungebrochene Vitalität, deutet Reuter aus einem Foto James Deans, und resümiert, dass Männer für Frauen interessant seien, wenn sie 20 Jahre Sicherheit verhießen.

Reuter stellt sein großes Ideal für Erotik und Erfolg, Richard Wagner, ans Vortragsende. "Authentizität bis zur letzten Lebenskonsequenz, bedingungslose Durchführung, selbst über Mögliches hinaus, blieb er Zielen treu und sprach ständig über sich selbst, während andere ihm egal waren. Der absolute Egoist", sagt Reuter und endet mit der Aussage: "Absolutheit ist ein großes erotisches Element". Reuter schwärmt von der Erotik in Wagners Werken, seien es Siegfried und Sieglinde oder das Schwert, das nur einer herausziehen kann.

Nach einer Stunde Vortrag stimmt Ana -Marija Markovina, Hugo Wolfs Paraphrase über "Die Walküre" an. Hugo Wolf, zeitlebens kummervoll, arm, wenig erfolgreich, flog nach wenigen Monaten als stellvertretender Kapellmeister aus dem Amt, probierte den Suizid, verstarb nach vierjährigem Aufenthalt in der Landesirrenanstalt und verfolgte zeitlebens ein Ziel "das Komponieren von Musik".