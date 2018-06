Der stellvertretende Revierleiter in der Neustadt, Peter Rak, und Yuri de Melo, Sprecher des Neustädter Jugendbeirates, verteilen Flyer an die Badegäste am Werdersee. (Gerbracht)

Hartmut Siefken von der Bremer Gehweg-Reinigung kann jedoch vor Ort bislang keinen Unterschied feststellen: "Nach schönen Sommerwochenenden fahre ich hier am Werdersee immer noch 50 bis 100 Müllsäcke ab." Auf den Wiesen bliebe ebenfalls viel liegen, die Großcontainer seien dagegen nur halb voll, wenn sie geleert werden. "Die Besucher des Werdersees müssen sich erst einmal an die Veränderungen gewöhnen", glaubt Felix Matthes, der Moderator des Runden Tisches. Für Gremiums-Mitglied Gerhard Bomhoff ist sogar eine leichte Verbesserung am Badestrand erkennbar. "An das Grillverbot an der Juliushöhe halten sich jedoch die wenigsten", ärgert er sich. Matthes hofft, dass sich das ändert, wenn das gemeinsame Nutzungskonzept fertiggestellt und auch vor Ort die nächsten Maßnahmen umgesetzt sind. Ein gut sichtbares Schild an der Juliushöhe zum Beispiel, auf dem das Grillverbot klar zu erkennen ist. "Ohne das Schild hatte die Polizei bemängelt, dass sie kaum eine Handhabe hat, um Strafen auszusprechen", so Matthes. Nun soll es so schnell wie möglich dicht bei der Fußgängerbrücke aufgestellt werden. Aufkleber im Stil der neuen Info-Tafeln sollen zudem auf den Großcontainern dafür sorgen, dass sie besser angenommen werden und als Idee des Runden Tisches erkennbar sind.

Zusätzlich zu dem neuen Müllkonzept haben einige Mitglieder des Runden Tisches mit Infoflyern und Müllbeuteln im Gepäck das Gespräch mit den Erholungssuchenden und Feiernden am See gesucht, um über ihre Ziele zu informieren. "Die zentrale Botschaft ist, dass wir uns wünschen, dass jeder seinen Müll bei sich zuhause entsorgt", sagt Matthes.

Doch bereits nach den ersten heißen Sommertagen zeigt sich nun Bomhoff von der Initiative "Rettet den Werdersee" enttäuscht: Nach einer ersten Aktion des Runden Tisches vor ein paar Wochen, an der auch ein Vertreter der Polizei, des Jugendbeirates und die Initiatoren des Bürgerantrags für eine einvernehmliche Lösung am Werdersee beteiligt waren, seien neben ihm nur zwei weitere Mitglieder des Runden Tisches übrig geblieben, die in den vergangenen Tagen regelmäßig die Aufklärungsarbeit übernommen haben. "Ich hätte mir gewünscht, dass insbesondere die jüngeren Leute, die sich gegen Strafen und für das Gespräch mit den Feiernden ausgesprochen haben, sich an den Rundgängen beteiligt hätten." Laut Felix Matthes haben auch die Polizei und Mitglieder des Jugendbeirates Flyer verteilt, jedoch letztere würden lieber spontan entscheiden, wann sie vor Ort aktiv werden. "Insgesamt ist es aber eine unglückliche Situation, dass die ersten heißen Tage in die Ferien fallen und viele Mitglieder des Runden Tisches anscheinend im Urlaub sind."

Bomhoff hat zunächst genug von unverschämten Kommentaren derjenigen, die er von der Idee des Runden Tisches überzeugen wollte. "Alleine dringt man bei einer angetrunkenen fünfzehnköpfigen Jugendgruppe einfach nicht durch", so Bomhoff. Es habe aber auch viele Menschen getroffen, die gut fänden, was der Runde Tisch mache. "Die Unbelehrbaren sind meist die Feiernden in den Abendstunden und weniger die Gäste, die tagsüber auf den Grünanlagen sind", so die Erfahrung von Siefken. Er schätzt, dass sogar nur jeder Zehnte von etwa 5000 Besuchern an heißen Sommertagen seinen Müll liegen lässt. Doch das sei genug für das katastrophale Gesamtbild.

"Im Endeffekt leiden darunter auch die Grillfans, die sich an die Spielregeln halten", sagt Kerstin Doty vom Umweltbetrieb Bremen, der für die Reinigung und Pflege weiter Teile des Naherholungsgebietes verantwortlich ist. Den vielen gedankenlosen Abfallsündern scheint egal zu sein, welch hohe Kosten sie für die ohnehin finanziell schlecht gestellte Stadt verursachen. Über 100000 Euro wurden 2011 allein für Sonderreinigungen bei schönem Sommerwetter ausgegeben. "Wir würden das Geld lieber in die Pflege der Grünanlagen als in das Müllsammeln stecken", sagt Doty.

Hartmut Siefken bezweifelt, dass Info-Tafeln und Flyer das Müllproblem beseitigen können, auch wenn er es gerne sehen würde. Sein Fazit ist dagegen eher pessimistisch: "Ich freue mich leider schon immer, wenn schlechtes Wetter ist." Doch auch dann, so berichtet er, hat der Reinigungsdienst volle Mülleimer und abgestellte Müllsäcke zu leeren. "Nur dann sind es nicht Grill-, sondern Gartenabfälle von den anliegenden Kleingärtnern."