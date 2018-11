Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a des Gymnasiums an der Hamburger Straße beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Menschenrechtsverletzungen und fairer Handel. (W. Gebracht)

Auf die Frage, was sie motiviert hat, sich für den fairen Handel zu engagieren, antworten Luisa und Emilie aus der 8a voller Überzeugung: "Wir wollten was Gutes tun!" Die beiden Mädchen waren in ganz Bremen unterwegs, um herauszufinden, wo es überall Geschäfte mit Fair-Trade-Produkten gibt. Sie verglichen die Preise und stellten eine Liste auf.

Zurzeit stecken die Achtklässler aber noch mitten in den Vorbereitungen für den Aktionstag: Sie müssen Kuchenrezepte raussuchen, Rohrzucker und Kakao in Fair-Trade-Läden einkaufen, Muffins und andere Leckereien backen. Auch Johannes gehört zu ihrer Gruppe. Ihn hatte die Infoveranstaltung zum Wettbewerb beeindruckt. "Ich erfuhr dort von Kinderhandel, den es sogar in Deutschland gibt." Das Ausmaß habe ihn erschreckt, sagt er. Bei dem Aktionstag informieren Referenten des Kinderhilfswerks Terre des Hommes, der Menschenrechtsorganisation Vamos aus Münster und dem Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (BIZ) über die Themen Kinderarbeit, Kindersoldaten und Aids. In den Vorträgen werden den 7., 8. und 9. Klassen des Gymnasiums aber auch Alternativen aufgezeigt, wo sie selber aktiv werden können, um die Zustände zu verbessern.

Auch der Stadtplan mit den fairen Einkaufsmöglichkeiten soll bis zur Veranstaltung am Valentinstag fertig sein. Außerdem zeigen die Schüler Kleidungsstücke der Marke "Fairtragen", die nachhaltig produziert wurden. Claudia Ehlers, Erdkundelehrerin in der 8a, ist begeistert von dem Feuereifer, mit dem sich die Schüler in ihrer Freizeit Menschenrechts- und Umweltthemen widmen.

Beim Schülerwettbewerb wollen die Jugendlichen ganz unterschiedliche Arbeiten einreichen: York hat sich für eine Plakatausstellung über Kinderarbeit stark gemacht. Milas und Jörn arbeiten noch an einem Film. "Das Intro ist schon fertig", erzählen sie, "da zoomen wir vom Globus auf die Hamburger Straße und auf die Brennpunkte, in denen auf der Welt Menschenrechte verletzt werden". Bis Ende Februar ist nicht mehr lange, dann müssen die Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden.