Das Deutsche Rote Kreuz bildet ab 10. September wieder "Helfer in der Pflege" aus. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, allerdings sind körperliche Belastbarkeit und Freude an der Arbeit mit älteren Menschen Zugangsvoraussetzungen. Die Qualifizierung dauert sieben Wochen. Der Unterricht erfolgt maßgeblich von 8 bis 15.20 Uhr beim DRK-Landesverband in der Vahr, Henri-Dunant-Straße 2. Die Teilnehmer lernen theoretische und fachpraktische Inhalte in der Pflege. Nach dem dreiwöchigen Unterricht folgen vier Praktikumswochen in Vollzeit in einer Pflegeeinrichtung.

Nach erfolgreichem Abschluss wird die Maßnahme mit dem DRK-Zertifikat zum Helfer in der Pflege bescheinigt. Eine Kostenübernahme ist über einen Bildungsgutschein des Jobcenters oder der Agentur für Arbeit, den Bremer Weiterbildungsscheck oder die staatliche Bildungsprämie möglich, da der DRK-Landesverband Bremen ein zertifizierter Bildungsträger ist. Mit der Qualifizierung wird der Einstieg in die Pflege ermöglicht, ohne dass eine Berufsausbildung zu Grunde liegt.

Für weitere Informationen und Anmeldungen ist Maßnahmeleiterin Marita Fuchs unter Telefon 4363815 zu erreichen. Online-Anmeldemöglichkeit gibt es auch auf www.drk-lv-bremen.de.