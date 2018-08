Diskutierten im Focke-Museum über Elektromobilität:der Leiter der Landesvertretung Norddeutschland des Bundesverbandes eMobilität (BEM), Florian Hempel (von links), der Leiter des Kompetenzzentrums Elektromobilität an der Technischen Universität Dortmund. Jan Fritz Rettberg sowie die Bürgerschaftsabgeordneten Heiko Strohmann (CDU), Ralph Saxe (Grüne) und Arno Gottschalk (SPD). (Stubbe)

Schwachhausen. Wunsch und Wirklichkeit liegen beim Thema Elektromobilität bekanntlich weit auseinander. Eine Million Elektrofahrzeuge sollen laut Plänen der Bundesregierung bis zum Jahr 2020 auf Deutschlands Straßen fahren – tatsächlich sind es derzeit gerade 7000. Auch in Bremen gibt es zwar 226 315 gemeldete Autos, aber nur 203 Elektrofahrzeuge.

Wie man die Elektromobilität im Bundesland voranbringen kann, war jetzt Thema bei einer Podiumsdiskussion im Focke-Museum. Eingeladen hatte der Bundesverband "eMobilität" (BEM). Gekommen waren die verkehrspolitischen Sprecher der Bürgerschaftsfraktionen von CDU und Grünen, Heiko Strohmann und Ralph Saxe, sowie Arno Gottschalk, umwelt- und energiepolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion.

In Dortmund würden Fahrzeugflotten des öffentlichen Dienstes elektrisch betrieben, berichtete Jan Fritz Rettberg von der Technischen Universität Dortmund in einem einleitenden Vortrag. In Bremen hingegen scheint man von derlei zukunftsweisenden Projekten noch weit entfernt – das wurde bei der anschließenden Diskussion deutlich, die in weiten Teilen kein Meinungsaustausch, sondern ein Vortragen von abgelesenen Statements war. Große Kontroversen gab es nicht, denn in der Hauptsache war man sich einig: Es müssen mehr Elektrofahrzeuge auf Bremens Straßen. Bei der Frage der praktischen Umsetzung wurde vor allem über das Problem der Ladestationen, das Interesse von Privatnutzern und den öffentlichen Nahverkehr gesprochen. Dass letzterem eine große Bedeutung zukommt, betonten die Politiker aller Parteien einhellig. "Bis spätestens 2030 sollten alle Busse nur noch elektrisch betrieben werden", sagte Heiko Strohmann. Er unterstützte damit die Pläne der Bremer Straßenbahn AG (BSAG), die bereits jetzt den Einsatz von Elektrobussen erprobt und bis spätestens 2017 alle Diesel- durch Elektrofahrzeuge ersetzen will. Ralph Saxe äußerte den Wunsch, dass die öffentliche Verwaltung in Bremen verstärkt elektrische Fahrzeuge nutzen sollte. Er räumte jedoch ein, dass die hohen Anschaffungskosten für das klamme Land problematisch seien. Nach Ansicht des Grünen-Politikers liegt der Fokus momentan zu stark auf Personenkraftwagen. "Es wird in Zukunft weniger Autos geben, dafür aber einen großen Sprung bei den Pedelecs", prognostizierte Saxe, der in vielen Punkten mit Arno Gottschalk auf einer Linie lag. So gaben beide zu bedenken, dass die jetzige Infrastruktur für die Elektrofahrzeuge nicht ausreiche. "Wir müssen schon jetzt anfangen, mehr Platz zu schaffen", sagte Gottschalk.

Die städtebaulichen Voraussetzungen waren auch unter den Zuschauern ein Thema, für viele standen dabei fehlende Lademöglichkeiten im Vordergrund. "Grundsätzlich finden ja viele Leute die E-Autos spannend – aber warum sollte man sich eines kaufen, wenn man vor der Haustür keinen Parkplatz und keine Ladestation hat?", fragte ein Zuschauer.Tatsächlich sei das Problem bisher nicht genügend bearbeitet worden, räumte Gottschalk ein. Grund sei die "dünne Nachfrage". Die bestätigte der Betreiber einer Carsharing-Firma, der sich für die Förderung von Elektro-Flotten, aber gegen den Ausbau von öffentlichen Ladestationen aussprach: "Dass wäre eine Verschwendung staatlicher Gelder", sagte er. "Wenn jemand bei uns zum gleichen Preis einen Diesel und ein E-Auto leihen kann, nimmt er den Diesel."