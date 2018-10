Birgit Ulma (rechts), die den Beschäftigten im Stiftungsdorf Osterholz die Marte-Meo-Methode vermittelte. Durch Videoaufzeichnungen auf das eigene Verhalten schauen, ist ein Kern. (Petra Stubbe)

Silke Schumm ist Hauswirtschafterin in der Wohnküche des Stiftungsdorfes, hat "Marte Meo" kennengelernt und sagt: "Wenn ich Hektik verbreite, merkt das der Demente. Mehr Ruhe tut gut." Als Hauswirtschafterin ist Silke Schumm nicht in der Pflege tätig, obwohl sie in ständigem Kontakt mit den Bewohnern der Demenzstation ist. Ihre Küche ist ein Kontaktzentrum für 20 Bewohner und der Schnittpunkt zweier Flure. Ihre Küche ist offen, jeder kann vor und hinter den Tresen kommen. Einen Plausch beim Möhren putzen halten oder eine Stippvisite aus Neugier machen alle Bewohner gern bei Silke Schumm. "Man verändert sich selbst als Mitarbeiter. Das ist sehr gut. Man kommt auf die gleiche Ebene wie die Bewohner, geht auf Stuhlhöhe", drückt Silke Schumm aus, was die Marte-Meo-Methode ihr gegeben hat. Aus eigener Kraft etwas erreichen, was Ruhe gibt, die Sichtweise der Pflegenden einnehmen, und was als theoretisches Wissen erlernt war in der Praxis zu erleben, schildert Schumm ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Projekt .

Ähnlich erging es Renate Zielezny, die als Altenpflegehelferin täglich sechs Stunden in Wechselschichten mit der Betreuung und Versorgung demenziell erkrankter Menschen im Stiftungsdorf verbringt. "Erst war es komisch, aber nach den Analysen war es erleichternd", sagt Renate Zielezny über die Videoaufzeichnungen. "Was man so täglich macht, wird einem bewusst. Marte Meo hilft im Umgang mit allen Menschen. Der Zugang zu den Menschen wird einfacher", sagt Renate Zielezny. "Nach der Begrüßung die Reaktion abwarten und nicht gleich vereinnahmen. Zeit lassen hilft", ist die Erfahrung von Renate Zielezny.

Ein Beispiel für die Folgen aus diesem Wissen ist, dass ein schwerer Bewohner, der von zwei Pflegekräften versorgt werden musste, nun selbst so weit mithilft, dass Renate Zielezny sich allein um ihn kümmern kann. "Marte Meo lässt sich sehr gut umsetzen, nicht nur bei Dementen", urteilt die Altenpflegehelferin aus ihrem Arbeitsalltag.