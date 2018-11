Künstler Peter Schröder zeigt den Teinehmern, wie man Ytong am besten verarbeitet.

Blockdiek. Der Fußboden ist mit weißem Staub bedeckt, Werkzeuge liegen in der Gegend verstreut, Schalen mit Farbe stehen vereinzelt herum. Eifrig wird geklopft, gefeilt, gebohrt. Nach und nach werden beim Vater-Kind-Werk-Nachmittag des Quartiersbildungszentrums Blockdiek aus gewöhnlichen Ytongsteinen kleine Kunstwerke.

"Aber nicht auf den Boden stellen, da sitzt zu dicke Farbe", erklärt Künstler Peter Schröder einem Jungen, wie er seine Eule aus Ytongstein in die Farbschale eintauchen muss, damit das Tier anschließend terrakottafarben ist. Dann wendet sich Peter Schröder dem nächsten Problem zu: Eine Kante muss noch weiter abgerundet werden. Schröder empfiehlt die runde Seite der Feile zu verwenden und macht es kurz vor.

Holzschnitzen beispielsweise oder Feuermachen ohne Streichholz: Viele spannende Aufgaben warteten schon auf die Väter und ihre Söhne oder Töchter bei den Vater-Kind-Werk-Nachmittagen. Diesmal werden mit Feilen, Messern und Farbe Kunstobjekte aus Ytongsteinen gefertigt. Künstler Peter Schröder erklärt und zeigt den Vätern und ihren Kindern, wie sie am Ende das Motiv, das sie sich ausgesucht haben, aus ihrem Ytongstein bekommen. Mitmachen können Anfänger wie Fortgeschrittene.

"Das ist so berechnet, dass man in zwei Stunden fertig ist", erklärt Stefan Kunold, Leiter des Quartiersbildungszentrums Blockdiek, das Angebot der Vater-Kind-Werk-Nachmittage. Auch er werkelt fleißig mit und bearbeitet ein Stück Stein. Nach getaner Arbeit isst die Gruppe später immer noch eine Kleinigkeit zusammen.

"Die Anfänger müssen eine Eule machen", erzählt die neunjährige Linea, die mit ihrem Vater gekommen ist. Ihre Eule hat sie im Moment allerdings an ihren Vater abgegeben. "Ich muss jetzt gerade beim Hals helfen", sagt Marko Böhme aus Oberneuland. Linea und ihr Vater haben bisher an jedem Vater-Kind-Werk-Nachmittag teilgenommen. Ein favorisiertes Werkelement unter dem, was bisher angeboten wurde, hat Linea nicht. Sie fand alle Nachmittage toll. Auch sonst sitzen Vater und Tochter nicht nur zu Hause auf dem Sofa. Linea geht am liebsten ins Schwimmbad. Ein Spaß, den Vater und Tochter teilen, wenn nicht wie jetzt gewerkelt wird.

Seit vergangenem Herbst bietet das Quartiersbildungszentrum Blockdiek an einem Freitag im Monat den Vater-Kind-Werk-Nachmittag an. Auch wenn schon viele Mütter Interesse daran gezeigt haben, diese Veranstaltung ist allein für Väter und ihre Töchter oder Söhne gedacht. Gemeinsam sollen sie abseits vom Alltag die Möglichkeit bekommen, intensiv miteinander Zeit zu verbringen und dabei aktiv etwas zu gestalten.

Fachmann für Elektrolöten gesucht

Viele der Teilnehmer, die an diesem Nachmittag gekommen sind, haben mit ihren Kindern schon öfter am Vater-Kind-Werk-Nachmittag teilgenommen. Besonders gut scheint zumindest den Vätern der vorherige Termin gefallen zu haben. Ganz leuchtende Augen bekommen sie, wenn sie vom Feuermachen ohne Streichholz und Feuerzeug berichten. Da gab es dann anschließend Stockbrot, geröstet über dem Lagerfeuer.

Stefan Kunold hat sich schon bei den Vätern und ihren Kindern erkundigt, was die noch einmal gerne beim Vater-Kind-Werk-Nachmittag machen würden. "Der Wunsch nach Elektrolöten ist ganz groß, aber dafür habe ich bis jetzt noch keinen gefunden, der das anbietet", sagt Kunold. Wenn sich jemand fände, der Väter und Kinder anleiten könnte, würde auch das angeboten werden. Bis dahin stehen andere abwechslungsreiche Nachmittage für Väter und Kinder an.

Das Quartiersbildungszentrum Blockdiek befindet sich auf dem Gelände der Schule Düsseldorfer Straße, Düsseldorfer Straße 2a. Geschäftsführer Stefan Kunold ist telefonisch unter 36189271 und per E-Mail an skunold@hwst.de zu erreichen.