Die Neuerungen im Zusammenhang mit den Kanal- und Gleisbauarbeiten in der Hartwigstraße in Schwachhausen werden von der BSAG als Verbesserung für die Schwachhauser Straßenbahnkunden gepriesen, vom Beirat Huchting aber scharf kritisiert. "Weil die Schwachhauser laut gewesen sind, müssen wir Huchtinger das ausbaden", sagte Beiratssprecher Dieter Blanke (SPD) in der Beiratssitzung. "Weil Sie einen Fahrer für den Bus brauchen, sparen Sie den bei der Straßenbahn ein", ergänzte Blanke. "Gigantisch" sei die BSAG-Öffentlichkeitsarbeit, kritisierte der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Manfred Oppermann mit Hinweis darauf, dass die Straßenbahnkunden im Bremer Süden erst an den Haltestellen von der Ausdünnung des Fahrplans außerhalb die Spitzenzeiten erfahren hätten. Annemarie Werner (Grüne) sieht die BSAG-Kunden "sauschlecht bedient", und Michael Horn (Linke) fürchtet "weitere Verschlechterungen in Salamitaktik".

Die Baustelle in Schwachhausen sei nicht die Ursache für die Fahrplanänderungen, aber Anlass zur Überprüfung der Auslastung gewesen, betonte Nussbaum im Beirat. Eine Überprüfung der Fahrgastzahlen habe dem BSAG-Verkehrsplaner zufolge ergeben, dass der 20-Minuten-Takt außerhalb der Stoßzeiten von 6 Uhr bis 9 Uhr und von 15 Uhr bis 19 Uhr gerechtfertigt ist. "Auch nach dem Schlussgong in den Schulen können die Bahnen alle Fahrgäste aufnehmen", betonte er, "das reicht aus." Nussbaum räumte ein, dass der Hauptbahnhof aus Richtung Huchting nur noch mit der Straßenbahnlinie 1 direkt erreicht werden könne. Ab Montag, 2. April, werde die Taktzeit dieser Linie zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr auf 7.30 Minuten verkürzt, kündigte er an.

"Sie machen in einer sensiblen Debatte schlechte Stimmung", warf Rolf Berger (SPD) der BSAG unter Anspielung auf die Diskussionen über die Straßenbahnverlängerung vor. Mit Martin Danne von der "Huchting-Ini zum ÖPNV" hält Berger dem Umweltsenator vor, "klammheimlich" überarbeitete Pläne für die Trassenverlängerungen ins Internet gestellt zu haben und "unseriöse Vorentscheidungen zu Ungunsten der Huchtinger Bevölkerung als vollendete Tatsachen zu verkaufen." Berger und Danne weisen darauf hin, dass keine neuen Lagepläne für die Bereiche "Center Point", "doppelte Querung der Kirchhuchtinger Landstraße" und "Wendeschleife Brüsseler Straße" zu finden sind und folglich wohl nach den alten, kritisierten Plänen realisiert werden sollten. Weitere Kritikpunkte sind für die Initiative der Fuß- und Radweg entlang der BTE-Trasse "schlimmstenfalls unterhalb des Balkons" von Eigentumswohnungen und zu Lasten von Bäumen und Tieren, die schlechte Erreichbarkeit der Haltestelle Auf den Kahlken, vielfaches Warnbimmeln vor der Kurve hinauf zur Heinrich-Plett-Allee und Beschneiden des Sodenmatt-Markts. "Wenn überhaupt die Verlängerung sein muss, dann über die Kirchhuchtinger-Landstraßen-Trasse", so Berger und Danne.