Miguel verbringt seinen Urlaub jedes Jahr in Spanien, wie sein Bild deutlich macht.

Osterholz. Als die Stimme von Lena Wulfers das Publikum in die Richtung von Jans Werken dirigiert, weiß er, dass sein großer Moment gekommen ist: "Hier sehen wir, dass es unserem Künstler Jan gelungen ist, seine Leidenschaft für Comic-Superhelden in Form von gezeichneten Filmpostern auszudrücken". Besonders die jüngeren Besucherinnen und Besucher der Kunstausstellung brauchen nicht lange, um die Heldenfiguren auf Jans Bildern zu erkennen: Mit Superman, Iron Man und einem Roboter aus dem Hollywood-Film "Transformers" drückt er seine Mal-Fähigkeiten aus. Neben Jan Tönnessen sind auch zwölf weitere Künstler anwesend, die ihre Bilder in der Kunstausstellung "Ylva und Gefährten – Wesen und abstrakte Welten" im Workshop-Raum von Boesner Bremen an der Hans-Bredow-Straße ausstellen.

Lena Wulfers muss langsam sprechen, als sie die Malereien, Zeichnungen und Drucke in ihrer Anmoderation vorstellt. Andernfalls würden einige der Künstlerinnen und Künstler nichts verstehen, da die neben ihr stehende Gebärdensprach-Dolmetscherin für das simultane Übersetzen Zeit benötigt. Die Übersetzung ist notwendig, weil die geistig behinderten Künstler zum Teil auch gehörlos sind. Sie leben zusammen in zwei Wohngemeinschaften des Vereins Lebenshilfe Bremen in Osterholz.

Manuela beschäftigt sich mit ihren Händen – hier in Drucktechnik.

In Begleitung der Kunsttherapeutin Lena Wulfers haben die Bewohner in ihren wöchentlichen Treffen der "Kreativgruppe" 34 Werke geschaffen, die sie für einen Monat ausstellen. Die Therapeutin leitet bereits seit drei Jahren das kreative Angebot des Vereins, um mit Hilfe von Filzstiften, Wasserfarben und Drucktechniken die Kreativität der geistig behinderten Bewohner zu fördern. Die aus Findorff kommende 28-Jährige sieht in den Aktivitäten viel mehr als nur eine Form des Zeitvertreibs. "Es ist zum einen eine Freizeitgestaltung, und zum anderen auch eine Form der künstlerischen Expression und experimenteller Arbeit".

Die ausgestellten Werke stammen alle aus diesem Jahr und bilden von Comic-Superhelden über Wolfsköpfe bis hin zu Flugzeugen verschiedene Motive ab. Gemalt haben die Frauen und Männer ihre Bilder alleine, orientiert haben sie sich dabei an ihren eigenen Vorlieben, so wie Miguel Otero. "Diese Bilder zum Beispiel, mit der Sonne und dem Flugzeug, beruhen auf den Erfahrungen von Miguel, der jedes Jahr seinen Urlaub in Spanien verbringt", erklärt Lena Wulfers.

Michael gestaltet mit Farbe, daraus entstehen abstrakte Bilder.

"Ylva" – wie ein echter Wolf

Den Namen der Ausstellung "Ylvers" verdanke die Kreativgruppe einem echten Wolf, dessen Namen einer der Künstler kennt, weil er oft ein Wolfsgehege besucht. Natürlich biete die Kunst auch für die Bewohner der Lebenshilfe-Einrichtungen eine Gelegenheit, aus ihrem Alltag auszubrechen: "Es ist für sie eine schöne Möglichkeit über Kunst in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und auch das Gefühl der Wertschätzung zu erleben".

"Ylva und Gefährten – Wesen und abstrakte Welten" heißt die Ausstellung, in der die behinderten Künstlerinnen und Künstler 34 Bilder zeigen.FOTOS: PETRA STUBBE

Erstaunt steht auch Besucherin Daniela Gruno aus Gröpelingen vor den Amateurbildern. Da parallel zu der "Ylva"-Ausstellung im Raum nebenan auch ein professioneller Künstler vertreten ist, kann die 30-Jährige die Bilder miteinander vergleichen. "Dieser Kontrast zueinander ist sehr besonders", sagt Daniela Gruno, "bei dem professionellen Künstler erkennt man die Idee dahinter, bei den Amateuren ist aber mehr Vielfalt und Emotionalität vorhanden". An dem Konzept des Gegensatzes ist auch Jan Kailweit interessiert. Der Geschäftsführer von Boesner Bremen, einer Einzelhandelskette für Künstlermaterialien, hat den Workshop-Raum der Bremer Niederlassung provisorisch in einen Ausstellungsraum umgebaut, da die Galerie bis 2015 bereits ausgebucht ist. "Für die Besucher ist es nun doppelt spannend, denn jetzt haben wir hier einen krassen Gegensetz", sagt Kailweit und verweist auf die dünne Wand, die die Galerie des professionellen Künstlers von der der geistig behinderten Künstlerinnen und Künstler trennt. "Jetzt sehen die Besucher, wie die Bilder von Menschen aussehen, denen ja nicht nur die Professionalität fehlt, sondern auch die geistige Fähigkeit". Diese Möglichkeit des Vergleichs zwischen den Gegensätzen in einer Kunstausstellung sei selten, betont der 42-Jährige.

Comic-Superhelden finden sich auf den Filmpostern von Jan.

Die Ausstellung in den Räumen der Firma Boesner an der Hans-Bredow-Straße 59 ist bis zum 31. August zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.30 bis 18.30 Uhr, Sonnabend, 10 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.