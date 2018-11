Matthias Cordes (links) und Jost Haibach freuen sich auf die Gäste. (Petra Stubbe)

Jost Haibach will die Gäste mit perfekten Cocktails – eine Spezialität ist der fruchtig-aromatische Singapore Sling – und kulinarischen Kreationen verwöhnen. Der Schwerpunkt liegt auf der Bar. Nicht nur die ehemalige Einrichtung musste sich einer Radikalkur unterziehen, auch die neue cocktail-begleitende Speisekarte verzichtet bewusst auf Schnickschnack, wie der Betreiber versichert.

Im Restaurant werden frische und saisonale Speisen angeboten. Klassiker – wie etwa das "Club-Sandwich" – fehlen nicht in der Bar-Karte. Authentizität und Qualität sind zwei Begriffe, die in Jost Haibachs Konzept klare Priorität besitzen. Optischer Mittelpunkt im "Haibachs" ist der neue Tresen (Jost Haibach: "Mit über 200 verschiedenen Spirituosen.") als Herzstück und Arbeitsplatz des Betreibers. 30 Sitzplätze im Restaurant sowie 40 in der Bar laden den Gast zum Verweilen ein.

In neuem Glanz erstrahlt auch die Außenterrasse mit zusätzlichen 80 Plätzen, auf der es sich die Gäste in der Freiluftsaison so richtig gemütlich machen können.