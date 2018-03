Maurergeselle Dominik Chylek ergattert "Medallion for Excellence"

Bei Berufsweltmeisterschaften Delmenhorst vertreten

Tina Hayessen

Delmenhorst·London. Wer fleißige Handwerker sehen wollte, der reiste am Wochenende nach London zu den "Worldskills", den Berufsweltmeisterschaften. Für Deutschland trat dort unter anderem der 21-jährige Maurergeselle Dominik Chylek aus Delmenhorst an. Auf das Treppchen schaffte er es in dem Wettbewerb "Bricklaying" zwar nicht, konnte aber die Auszeichnung "Medallion for Excellence" ergattern.