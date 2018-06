Bremen. Es ging ums Geld: Als sich Beiratssprecher am Donnerstag zur Beirätekonferenz trafen, war die Finanzierung der Jugendarbeit ein großes Thema. Die freien Träger kritisieren, dass die Fördermittel seit Jahren nicht an steigende Energie- und Personalkosten angepasst werden, und fordern mehr Geld. Rückendeckung bekommen sie nun aus der Stadtteilpolitik. Der Gröpelinger Beirat hat bei der Beirätekonferenz einen Antrag gestellt, in dem sich die Beiräte gegen eine Kürzung in der Jugendarbeit aussprechen.

Zwar seien größere Kürzungen inzwischen vom Tisch, aber in der Jugendarbeit sehe es trotzdem prekär aus, sagte der Gröpelinger Beiratssprecher Dieter Adam (SPD), der den Antrag vorstellte. Die Träger der Jugendarbeit haben immer höhere Kosten an Energie, Personal und Miete abzudecken. Das ginge bald nicht mehr, so Dieter Adam. "Im Grunde ist das eine Absenkung der Mittel", pflichtete ihm Matthias Roßberg (SPD) vom Hemelinger Beirat bei. In der Diskussion wies Stefan Markus (SPD), Beiratssprecher in Obervieland, darauf hin, dass auch Beiräte Haushaltsanträge stellen dürfen – und das noch bis zum 5. März. Die Beiräte verständigten sich darauf, das auch zu tun. Der Gröpelinger Antrag soll um diesen Passus erweitert werden und wurde von den Beiratsspechern, mit einer Enthaltung des Mitte-Sprechers Michael Rüppel (Grüne), mehrheitlich beschlossen.

Die Woltmershauser Beiratssprecherin Edith Wangenheim (SPD) warb dann für einen Beschluss, der in ihrem Beirat gefasst worden war. Darin fordern die Woltmershauser von der Sozialsenatorin eine frühzeitige Beteiligung bei der Kindertagesbetreuung. Das heißt, dass die Beiräte auch schon zu den Planungskonferenzen, die im Februar laufen, eingeladen werden möchten. Die Behörde lädt Trägervertreter, Einrichtungsleiter und Vertreter von "Pflegekinder in Bremen" (PIB) ein. In Horn lade das Amt für soziale Dienste auch jetzt schon Beiratsvertreter in die Planungskonferenzen ein, sagte Catharina Hanke (SPD). Die Woltmershauser möchten erreichen, dass eine Teilnahme der Beiräte zur Regel wird. Ein Beschluss wurde auf der Konferenz dazu nicht gefasst.

Den gab es auch zum Sitzungsgeld für Beiräte nicht. Reiner Kammeyer aus der Senatskanzlei stellte den aktuellen Stand vor: Eine Arbeitsgruppe erarbeite derzeit ein angemessenes Konzept für die Höhe der Beträge. Das Konzept soll noch in der laufenden Legislaturperiode gefunden werden, aber erst ab der nächsten in Kraft treten. Aktuell möchte er eine Neuerung in Kraft setzen, in der es darum geht, welche Sitzungen die Beiräte abrechnen können. "Bei dieser Richtlinie werden wir finanziell notleiden. Das ist einfach so", sagte Reiner Kammeyer. Sie sei aber nötig, weil immer mehr Ausschüsse und andere Gremien tagen, an denen Beiratsvertreter teilnehmen müssen und die sie bislang nicht abrechnen konnten.

Eine neue Arbeitsgruppe soll die Handhabung der Globalmittel in den Beiräten untersuchen. Darin sollen unter anderem ein Ortsamtsleiter und einige Beiratsmitglieder arbeiten. Stefan Markus aus Obervieland und Barbara Schneider (Grüne) aus Schwachhausen bekundeten Interesse. Der Beirat Huchting reichte einen Antrag ein, in dem der Bausenator aufgefordert wird, die geplante Neuordnung der Müllgebühren vor der endgültigen Beschlussfassung noch einmal in den Beiräten vorzustellen. Da zu fortgeschrittener Stunde schon viele Stadtteilpolitiker gegangen waren, konnte der Antrag nicht mehr abgestimmt werden. Reiner Kammeyer bot an, gleich am nächsten Tag einen Brief an Bausenator Joachim Lohse (Grüne) zu verfassen und ihn darum zu bitten.

Darüber hinaus gab es eine Debatte zum oftmals mangelnden Winterdienst an öffentlichen Plätzen. Nicht immer sei die Stadt zuständig, antworteten die Behördenvertreter Bettina Hohmann und Jürgen Falldorf. Man einigte sich darauf, dass die Ortsämter eine Liste bekommen, in der die Zuständigkeiten und beauftragten Firmen dargestellt sind.

Kurz vorgestellt wurde der neue "Stadtteilplan für Senioren" für die Vahr. Die Initiatorin Ines Hillmann stellte das Projekt vor und warb bei den Beiräten dafür. Ähnliche Pläne gibt es bereits in Gröpelingen und Walle.

