Die Knirpse aus der Schwachhauser Kindergruppe "Kakadu" kamen zum Stühlerücken in die neuen Räume des Verbundes Bremer Kindergruppen. Die Fachberaterinnen dort hoffen auch in Zukunft auf viele Besucher. (Scheitz)

Besonders Familien aus der Neustadt, Schwachhausen, Oberneuland, Arsten und Kattenesch sollten sich die neue Adresse an der Admiralstraße 54 gut merken: Denn sie haben zurzeit besonders gute Bedingungen für die Gründung neuer Elternvereine. Dort sieht die Sozialbehörde einen besonders hohen Bedarf nach zusätzlichen Betreuungseinrichtungen. Und die Gründung neuer Gruppen für Kleinkinder unter drei Jahren werde dort mit verbindlichen Kostenzusagen unterstützt, erklärte Gabi Helms, die Geschäftsführerin des Verbundes Bremer Kindergruppen. Die Vorteile von Elternvereinen lägen auf der Hand, findet die Expertin: Sie eröffneten die Chance, das pädagogische Umfeld der Kinder selbstbestimmt zu gestalten. "Die Eltern können über Standort und Ausstattung der Räume entscheiden, am pädagogischen Konzept mitwirken und das Fachpersonal mit auswählen, und müssen nicht auf einen Restplatz bauen", erläutert Helms.

Rund 100 Elternvereine haben sich in den vergangenen 25 Jahren dem Verbund Bremer Kindergruppen angeschlossen. Bei den Fachberaterinnen finden Eltern, Vorstände und Fachkräfte von Kindergruppen nicht nur Unterstützung bei der Neugründung von Elternvereinen, sondern auch Antworten auf viele Fragen frühkindlicher Entwicklung und Bildung, Weiterbildungsangebote, politische und fachliche Interessensvertretung, Teambegleitung, Konfliktberatung und Vorstandsberatung. Außerdem vermittelt und betreut der Verbund junge Leute im "Freiwilligen Sozialen Jahr" an die Einrichtungen.

Weitere Informationen über den Kindergruppen-Verbund finden sich unter www.verbundbremerkindergruppen.de im Internet. Eltern, die Interesse an einer Neugründung haben, oder junge Leute, die sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr interessieren, können Kontakt aufnehmen unter der Rufnummer 502663 oder per E-Mail an kontakt@verbundbremerkindergruppen.de.