Besteuerung von Renten

Arsten·Habenhausen (wk). Die Renten werden seit 2005 höher besteuert. Die Finanzverwaltung kennt jetzt alle Einnahmen der Rentner. Wer nach diesen neuen Steuerregeln steuerpflichtig ist und bisher keine Steuererklärung abgegeben hat, muss dieses nun sogar rückwirkend tun. Geschieht das in diesen Fällen nicht, drohen Strafen. Doch auch Steuererstattungen sind nun möglich. Eine erfahrene Referentin wird im kommenden Monat in vier Vorträgen die Sachlage erklären und außerdem mittteilen, was individuell zu tun ist. Dieser Vortrag wird mehrfach angeboten: Am Montag, 2. September, um 17.30 Uhr im Pflegezentrum Arsten, Heukämpendamm 54. Am Mittwoch, 4. September, 11 Uhr, Alfred-Faust-Straße 115 im Haus der Bremer Heimstiftung Bewegungsraum. Am Montag, 9. September, 11 Uhr, Seniorenresidenz Weserbogen, Habenhauser Dorfstraße 70. Am Mittwoch, 11. September, 17.30 Uhr, Haus "Rotbuche", Hinter dem Vorwerk 32. Der Eintritt kostet einen Euro.