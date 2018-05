Christa Bertram mit ihrem Werk " Raubfisch – Fischraub". Sie will damit auf die Überfischung, den Klimawandel und die Ausbeutung der Meere aufmerksam machen. Seit zehn Jahren malt die Hobbykünstlerin unter Anleitung von Martin Koroscha und stellt nun mit im Bürgerhaus Hemelingen aus. (Stubbe)

Christa Bertram hat ihr Bild in kräftigen Acrylfarben gemalt und dabei in ihr Inneres hineingehorcht, was ihr wichtig ist. "Wasser ist unsere Existenzgrundlage", sagt sie. "Und der Mensch ist im Gegensatz zum Raubfisch das größere Raubtier." Sie möchte mit ihrem Bild deshalb auf die Überfischung, den Klimawandel und die Ausbeutung der Meere aufmerksam machen.

Seit zehn Jahren malt sie schon unter der Anleitung des freiberuflichen Künstlers Koroscha. Er verstehe es, zu motivieren, lobt sie. Ganz wichtig für Martin Koroscha ist, dass die Menschen auch selber stolz auf ihre Kunstwerke sind und an ihre eigenen Fähigkeiten glauben. Bei dieser Ausstellung war ihm die Praktikantin Lena Berns aus der Altstadt eine große Hilfe. Sie hatte die Idee für das Thema. "Und Lena hatte ein gutes Auge für die Auswahl der Bilder und die Aufhängung", lobt Koroscha. "Sie hat fast alles alleine organisiert", äußert er sich voller Stolz über die Kunsttherapiestudentin. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe.