In der Holzwerkstatt des Berufsbildungswerkes freut sich die junge Besucherin Lina (rechts), dass sie beim Anfertigen eines Holzhundes mithelfen darf. (Fotos: Petra Stubbe)

Horn-Lehe. Das Berufsbildungswerk (BBW) in der Nähe der Universität ist eine Rehabilitationseinrichtung, die jungen Menschen mit Behinderungen hilft, eine Ausbildung zu absolvieren oder den Berufsalltag besser zu bewältigen. Oft sind es junge Leute, denen das Lernen sehr schwer fällt, die eine körperliche Behinderung haben oder die aus anderen Gründen eine Unterstützung benötigen. "Der beliebte Tag der offenen Tür ist immer eine wunderbare Chance, über die Einrichtung zu informieren zu erreichen", sagt Leonie Viktor, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Entwicklung beim BBW.

Schmucke Textilwaren kommen aus der Werkstatt für Raumausstattung.

Eingebettet in den Tag der offenen Tür war jetzt wie in jedem Jahr ein vorweihnachtlicher Basar. Neben Stammgästen kamen viele Familien aus ganz Bremen und der Umgebung sowie Eltern von Jugendlichen, die derzeit im BBW eine Ausbildung absolvieren. Insgesamt waren es laut Leonie Viktor mehr als 1000 Besucher.

Neben Führungen durch Ausbildungsstätten und Internat des Berufsbildungswerks gab es Leckereien wie Kekse und Waffeln aus der Lehrküche. Der große Hunger konnte in der Mensa, in der die Kohl-und-Pinkelsaison eingeläutet wurde, oder im Ausbildungsrestaurant Mondial gestillt werden.

Ein ohne viel Kraft zu betätigender Nussknacker wird präsentiert.

Stolz auf selbst gefertigte Produkte

Die Auszubildenden und Teilnehmer an vorberuflichen Maßnahmen konnten diverse Produkte selbst vorstellen, was sie oftmals mit Stolz erfüllte. Silvia Bähr, im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zur Holzbearbeiterin, war auf dem Basar für den Verkauf von diversen Holzarbeiten zuständig. Frühstücksbretter, Tabletts, Vogelhäuschen und einiges mehr bot sie an. Angefertigt werden diese Gegenstände in der Holzwerkstatt, in der auch an diesem Tag reger Betrieb herrschte. Kleine und große Besucher durften auch selbst Hand anlegen und zum Beispiel beim Herstellen eines Holzhundes mitmachen. Auch andere Bereiche, in denen das Berufsbildungswerk Ausbildungen anbietet, präsentierten eine bunte Palette von Geschenk- und Gebrauchsartikeln. Bei den Raumaustattern gab es praktische Outdoor-Tischdecken, Weihnachtsdecken, Türstopper und Brotkörbe zu erwerben, bei den Auszubildenden im Gartenbau Adventsgestecke und -kränze. Jugendliche, die an vorberuflichen Maßnahmen teilnehmen, bastelten unter dem Motto "Präsente rund ums Jahr" liebevoll gestaltete Karten, Filztaschen und vieles mehr.

Am Tag der offenen Tür konnte auch beim Wäschemangeln zugeschaut werden.

Ein besonderes Produkt der Metallabteilung ist der Kindernussknacker. Er kann mit nur geringem Kraftaufwand betätigt werden und ist deshalb besonders für Kinder oder ältere Menschen geeignet. Eduard Bauer, im zweiten Lehrjahr seiner Metallbearbeitungslehre, stellte den Nussknacker vor und erklärte Kindern, welche Geräte und Schritte notwendig sind, um ihn herzustellen. Der Nussknacker durfte natürlich auch gleich ausprobiert werden, und so knackten Kinder eifrig Nüsse. In insgesamt 30 Ausbildungsberufen können im BBW handwerkliche sowie auch kaufmännische Berufe und Dienstleistungsberufe erlernt werden. Neben Berufsschule und Ausbildungseinrichtungen befinden sich auch medizinische, psychologische und sozialpädagogische Fachdienste im Berufsbildungswerk, um eine individuelle Rundum-Betreuung der derzeit rund 500 Jugendlichen beim BBW zu gewährleisten.