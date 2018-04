So kennt man ihn: Peter W. Jung beim Sortieren von Briefmarken, die ihm zugeschickt wurden. (Petra Stubbe)

Jung und drei Helferinnen sortieren die Marken, die von Spendern an seine Wohnadresse geschickt werden. Verpackt in je anderthalb Kilogramm schwere Päckchen, schickt Jung die Briefmarken dann an die Zentrale der SOS-Kinderdörfer nach München. Und das schon seit 1994. Vorher, von 1982 an, hatte der Sebaldsbrücker die Briefmarken für Bethel gesammelt. In München werden die Marken in "Wundertüten" gefüllt, die verkauft werden. Der Erlös geht an die SOS-Kinderdörfer.

Kontakt: Peter W. Jung, Grüne Linde 1, 28309 Bremen, Telefon 41 10 84.