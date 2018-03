Rund vier Wochen vor dem ersten Punktspiel beim 1. Kieler HTC am 8. September, erfreute sich Stankewitz besonders an seinem Neuzugang Camila Poliandri. Die 20-jährige Argentinierin war an allen drei Bremer Toren beteiligt. Zunächst stellte sie den 1:2-Anschluss her, danach bereitete sie die Treffer von Nina Rademacher und Laura Lippmann vor. "Natürlich dürfen wir das jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht überbewerten, aber das war streckenweise schon ganz gut, besonders läuferisch ", sagte Stankewitz.

Hallerberg beim Club an der Alster

Gut war vor allem aber die Vorstellung der neuen argentinischen Stürmerin, die auch die entstandene Lücke im Sturm schließen dürfte. Denn Wiebke Hallerberg wird in der Feldrunde definitiv für den Erstligisten Club an der Alster starten. Nachdem die in Lüneburg studierende Bremerin bereits im Frühjahr eine Woche lang bei der Nummer zwei im deutschen Damen-Hockey in Hamburg trainierte, steht sie dem BHC zumindest in der Feldserie nicht mehr zur Verfügung. In der Hallensaison, wenn die Bundesligisten nur mit kleinem Kader antreten, besteht allerdings durchaus die Möglichkeit, dass Wiebke Hallerberg beim BHC aushilft.

Nico Stankewitz traut seiner Spielerin den Sprung ins Topteam zu. "Ich habe ihr zu diesem Schritt geraten. Wenn man eine solche Chance erhält, muss man sie nutzen. Ich glaube, sie wird es schaffen und drücke ihr die Daumen."

Daumendrücken heißt es dann auch ab dem 8. September. Bis zum Saisonbeginn müssen die BHC-Frauen besonders im körperlichen Bereich noch zulegen. Das kommende Wochenende ist komplett spiel- und trainingsfrei, erst am 25. August geht es mit einem Eintagesturnier bei Eintracht Braunschweig weiter, am 2. September steht dann das letzte Turnier in Hamburg gegen Teams wie Polo und AHTC Wien auf dem Programm.