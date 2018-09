Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Chöre suchen Verstärkung

Xkn

Lindenhof. Die Kantorei der Evangelischen Gemeinde Gröpelingen und Oslebshausen sucht noch Mitsänger und Mitsängerinnen für alle Stimmlagen, also für Alt, Tenor und Bass, insbesondere für Sopran. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Gesungen werden kirchliche Lieder, auch modernere. Der Chor der Kirchengemeinde trifft sich immer dienstags um 20 Uhr im Gemeindehaus der Andreas-Kirche an der Lütjenburger Straße. Auch für den "Kleinen Chor" wird Nachwuchs gesucht, und zwar Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Der "Kleine Chor" trifft sich immer dienstags um 17 Uhr im Gemeindehaus der Andreas-Kirche. Die Leitung beider Chöre obliegt der Kantorin Susanne von Strauch. Anmeldungen werden im Gemeindeservicebüro an der Lindenhofstraße 18 oder unter den Telefonnummern 614001 und 69646910 entgegengenommen.