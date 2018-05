Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Circus Fantastico gibt Gastspiel

Riri

Habenhausen. Der "Circus Fantastico" gastiert ab heute, 28. Februar, bis Sonntag, 10. März, auf dem Platz an der Borgwardstraße in Habenhausen. Unter dem Motto "Artisten, Tiere, Sensation im Zauber der Manege" wird ein abwechslungsreiches Programm mit Feuerspuckern, Akrobatik und Dressurnummern geboten. Vorstellungen sind Donnerstag um 16 Uhr, Freitag um 16 und 19 Uhr und Sonntag um 14 Uhr. Am Donnerstag ist Familientag, dann zahlen auch Erwachsene den Kinderpreis, ausgenommen sind Logenplätze und Sperrsitz. Am Freitag um 19 Uhr kosten alle Plätze nur die Hälfte. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0157/86844826 möglich.