Blutspendetermine im August

DRK bittet wieder zum Aderlass

Riri

Bremen. Zu Blutspenden ruft das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für Montag, 6. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10, sowie am Freitag, 10. August, von 15 bis 19.30 Uhr im Caroline-Kettler-Haus, Hastedter Heerstraße 250, auf. Wer beim DRK Blut spenden möchte, kann das auch am Dienstag, 14. August, von 16 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Mahndorf, Mahndorfer Bahnhof 10, am Mittwoch, 15. August, 15.30 bis bis 19.30 Uhr, im DRK-Haus in Schwachhausen, Wachmannstraße 9a, am Donnerstag, 16. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte in Walle, Haferkamp 8, sowie am Dienstag, 21. August, von 16 bis 20 Uhr im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Borgfeld, Katrepeler Landstraße 9. Gelegenheit zum Blutspenden gibt es zudem am Montag, 27. August, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Evangelischen Freikirche, Woltmershauser Straße 298, und von 11 bis 17 Uhr im Universum an der Wiener Straße 1a.