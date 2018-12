Für sie und viele andere ältere Menschen ist der neueSeniorenstadtplan für Walle gedacht (von links): Elfriede Langner, Luise Behrens, Erna Schumacher und Dorothea Kiesewalter. (Roland Scheitz)

"Nie zuvor war die ältere Generation mobiler, aufgeschlossener, interessierter und neugieriger. Vielleicht liegt das unter anderem daran, dass auch die 68er-Bewegung inzwischen im Rentenalter angekommen ist. Für diese Entwicklung muss es Antworten geben – Antworten auf der großen Bandbreite zwischen Barrierefreiheit und Weiterbildungsangeboten. Der Gesundheitstreffpunkt hat mit mehreren Partnern eine ganz spezielle Antwort gegeben: Er zeigt den Seniorinnen – salopp gesagt – wo‘s lang geht", hob Ortsamtsleiter Hans-Peter Mester nun bei der offiziellen Vorstellung des Stadtteilplans im Ortsamt hervor.

Der kleine handliche Plan umfasst das gesamte Waller Stadtteilgebiet inklusive der Überseestadt, zeigt die Standorte von Cafés und Apotheken, Kultureinrichtungen und Nachbarschaftstreffs, Seniorenwohnanlagen und Pflegeheimen, schönen Plätzen und Postfilialen. Dabei zeigt sich das Besondere aus Senioren-Sicht: Gelbe Quadrate verweisen auf die vor allem im Waller Kerngebiet noch existierenden inhabergeführten Einzelgeschäfte. Bäckereien mit eigener Backstube, Kurzwarengeschäfte, Bettenhaus und Elektronikhändler werden wegen ihres Angebots, ihrer Kundennähe und ihres Services sehr von den älteren Herrschaften geschätzt.

Die im Plan eingezeichneten Bus- und Straßenbahnlinien, Taxiplätze und Fußgängerüberwege helfen den Senioren, den praktikabelsten Weg zu finden, zum Beispiel zur Überseestadt. Die ist allemal ein Besuch wert, wissen die befragten Renter zu berichten. Zu den Attraktionen zählen sie das Hafen- und das Kaffeemuseum, die Anbiethalle, die Uferpromenaden und den "Mäuseturm". Auf der anderen Kartenseite findet sich der "Mäusetunnel", ein direkter Zuweg zum Ortsteil Hohweg. Dieses Kleingartengebiet mit dem jüngst eröffneten Kaisenhaus-Museum ist nicht nur Naherholungs-, sondern für etliche Ältere auch Wohnort.

Initiator der in Kooperation mit der Bremer Seniorenvertretung veröffentlichten Stadtteilpläne ist das Projektteam "Bremer Stadtteilpläne für ältere Menschen", bestehend aus der "edition axent", dem Verein Ambulante Versorgungslücken, dem Gesundheitstreffpunkt West und der Fachstelle "Alter" der Bremischen Evangelischen Kirche. Den Erfolg ihres Pilotprojekts für Gröpelingen – dieser Plan ist inzwischen schon fast vergriffen – schreiben sie in erster Linie der Nutzerbeteiligung zu: "Gerade die Tipps und Ideen der Seniorinnnen und Senioren machen den Stadtteilplan authentisch und alltagstauglich. Auch das Medium Stadtplan ist bewusst gewählt: Er illustriert anschaulich die Infrastruktur vor Ort und motiviert, diese aktiv für sich zu nutzen". Zurzeit ist ein weiterer Stadtteilplan für die Vahr in Planung.

Der Stadtteilplan, eine Mappe mit Straßenkarte und Begleitbroschüre, ist im Ortsamt West, Waller Heerstraße 99, im Sozialzentrum Walle, Hans-Böckler-Straße 9, und anderen Einrichtungen erhältlich. Die Organisatoren wollen den Plan am Wochenende beim Stadtteilfest Walle an einem eigenen Stand zwischen Loxstedter und Elisabethstraße vorstellen und verteilen.