Thomasz Niewodowski. (Stubbe)

Vahr ·Schwachhausen. "Wir sind traurig, dass er uns verlässt", sagt Horst Fredersdorf. "Wir waren ein gutes Führungsteam." Fredersdorf leitet seit 2007 zusammen mit Tomasz Niewodowski ehrenamtlich das Auskunftsbüro des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Vahr.

Ab Juli fehlt der 32-jährige Niewodowski allerdings. Denn er setzt in die Tat um, wovon viele träumen: Er macht sein Hobby zum Beruf. Nach über fünf Jahren ehrenamtlicher Mitarbeit beim Auskunftswesen in Bremen arbeitet der Diplom-Jurist seit heute als Referent für das Amtliche Auskunftswesen bei der Bundesgeschäftsstelle des DRK in Berlin.

"Zunächst einmal bekomme ich künftig Geld für das, was ich tue", sagt Niewodowski lächelnd. Dass er die Stelle in Berlin erhalten hat, weiß er erst seit wenigen Tagen. Dort soll er die bundesweiten Landesauskunftsbüros koordinieren und organisieren. "Es ist ein ganz großes Abenteuer für mich", sagt Niewodowski. Eigentlich habe er Jugendstrafverteidiger werden und die Kriminalität senken wollen. Doch die Arbeit im Landesauskunftsbüro machte ihm immer mehr Spaß. Sein Kollege Horst Fredersdorf und die DRK-Landesgeschäftsführerin Sigrun Deneke hätten ihn ermutigt, sich auf die Ausschreibung zu bewerben.

Interesse am Auskunftswesen

Dabei hatte sich die freiwillige Tätigkeit beim Auskunftswesen für Thomasz Niewodowski damals eher zufällig ergeben. Neben dem Studium jobbte er in einer EDV-Firma. Diese war dafür zuständig, eine neue Computer-Software beim DRK Bremen einzurichten. "Ich habe ihn dann gefragt, ob er sich ehrenamtlich um die Wartung und Einrichtung des Programms kümmern will", schildert Sigrun Deneke aus Findorff. Niewodowski wollte.

Er absolvierte einige Lehrgänge zum Suchdienst und machte eine Fortbildung, die es ihm auch ermöglicht, als Ausbilder im Bereich Auskunftswesen zu arbeiten. Das Auskunftswesen des DRK, das ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen wird, sucht bei Großveranstaltungen oder Katastrophen nach vermissten Personen. Bei den Special Olympics, den Feiern zum Tag der Deutschen Einheit 2010 und beim Hamburg-Marathon hat das Team um Niewodowski und Fredersdorf bereits mitgeholfen. "Beim Tag der Deutschen Einheit waren wir fast drei Tage ununterbrochen im Dienst", erzählt der 69-jährige Fredersdorf, der schon seit mehr als 50 Jahren beim Roten Kreuz ehrenamtlich aktiv ist. Der Kattenescher berichtet, dass vorwiegend Kinder gesucht wurden. 90 Verletzungen seien außerdem behandelt worden.

Wenn eine Vermisstenmeldung vorliegt, muss alles schnell gehen: Listen von Krankenhäusern werden angefordert, Freunde abtelefoniert und Hotlines sowie Rundfunkdurchsagen geschaltet. In einigen Fällen arbeitet das Auskunftsbüro auch mit der Polizei zusammen. "Jeder Einsatz ist anders, da gibt es keine Routine", sagt Fredersdorf. Bei den Special Olympics lagen im Voraus Teilnehmerlisten bereit, das habe die Suche nach Vermissten vereinfacht. Oft gibt es solche Listen jedoch nicht und die Suche gestaltet sich schwieriger. "Dann muss man kreativ werden", meint Niewodowski. Die Kreativität und Zusammenarbeit im Team machen ihm am meisten Spaß. Die praktische Erfahrung vor Ort schätzt der Wahl-Berliner als Vorteil für die organisatorische Arbeit als Referent ein. "Ich weiß, wie es an der Basis abläuft."

Zweimal im Monat für jeweils zwei Stunden trifft sich die Gruppe des Auskunftsbüros. Im Halbjahresrhythmus steht außerdem eine achtstündige Übung an. Wochenendlehrgänge und eine Erste-Hilfe-Ausbildung gehören ebenso dazu. "Wir brauchen 24 Personen für einen Einsatz", sagt Horst Fredersdorf. 14 Personen fehlen also derzeit. Ebenso sucht der Leiter des Auskunftswesens nach einem Nachfolger für Tomasz Niewodowski, dem Technikexperten der Truppe. Die Person wäre für den Aufbau und die Verwaltung eines EDV-Netzwerkes sowie für die Wartung der Notebooks der DRK-Geschäftsstelle verantwortlich. "Es muss kein Informatiker sein", betont Niewodowski.

Für Tomasz Niewodowski beginnt in diesen Tagen die neue Herausforderung beim DRK-Generalsekretariat in Berlin. "Es sind ja nur drei Stunden Fahrt bis nach Bremen", sagt er wie zum Trost.

Interessierte, die im Auskunftsbüro des DRK in der Vahr ehrenamtlich mitarbeiten möchten, können sich mit Sigrun Deneke in Verbindung setzen unter Telefon 4363810.