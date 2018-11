Lothar Bollmann mit seinem "General", der russischen Ural M72. 600 Stunden Arbeit hat er in das Motorrad-Gespann investiert. (Kalka)

Grambke. Hätte Renate Bollmann geahnt, welche Folgen der Ratschlag haben würde, den sie ihrem Mann zu Beginn seines Ruhestands gegeben hat – sie hätte sich vielleicht lieber auf die Zunge gebissen und den Mund gehalten. "Kauf Dir doch ein altes Auto und schraub ein bisschen dran herum", schlug sie dem damals frisch pensionierten Koch vor zwei Jahren vor.

Es wurde dann zwar kein Auto, sondern ein Motorrad-Gespann, dass Lothar Bollmann restaurierte. Doch der Enthusiasmus, mit dem er ans Werk ging, und vor allem der Zustand der Terrasse, die der 64-Jährige wochenlang als Werkstatt unter freiem Himmel nutzte, sorgte mehr als einmal für häuslichen Unfrieden. "Die Restaurierung hat mich nicht nur zahlreiche Ersatzteile, sondern mehrere Essenseinladungen und Blumensträuße für meine Frau gekostet", sagt der Grambker augenzwinkernd.

Dass die Bastelei sich trotz dieser Unstimmigkeiten, vielen Misserfolgen, Rückschlägen und schlaflosen Nächten gelohnt hat, das steht für Lothar Bollmann außer Frage. Als er sich zum ersten Mal auf die fertige Maschine setzte, eine russische Ural M72, und das Motorrad nach wenigen Startversuchen tatsächlich ansprang, da bekam er Gänsehaut. "In dem Moment weißt du, was du geleistet hast", sagt er stolz.

Nach seiner Pensionierung hatte er schnell gemerkt, dass er etwas brauchte, mit dem er sich beschäftigen konnte. "Nur auf der Terrasse sitzen und Kreuzworträtsel lösen, das ist nichts für mich", erzählt er. Schon als junger Mann hatte er leidenschaftlich gerne an seinen Fahrzeugen – sowohl Autos als auch Motorräder – herumgeschraubt, "da lag es nahe, dass ich mir Gedanken über die Restaurierung eines Oldtimers machte". Am liebsten hätte er einen alten Jaguar gekauft, verrät er, "aber das wäre dann doch zu teuer geworden".

In einer Zeitungsannonce entdeckte Bollmann das Verkaufsangebot für die Ural M72. "Diese Motorräder wurden in der ehemaligen Sowjetunion als Nachbau der legendären BMW R71 gefertigt." In Grohn sah er die Maschine samt Seitenwagen zum ersten Mal. Dort stand sie in mannshohen Brennnesseln. "Der Besitzer wollte seinen Garten machen und das Motorrad einfach loswerden." Für 200 Euro kaufte er das verrottete Gefährt – und begann damit sein Schrauber-Abenteuer.

Etwa 600 Arbeitsstunden habe er in die Restaurierung des "Generals" gesteckt, so schätzt er. "General", so nennt er das Gespann, weil er einen Brief des ehemaligen Besitzers bei den Motorrad-Papieren entdeckt hat. Darin schrieb der an einen Freund: "Mein General macht es nicht mehr." Offiziell – so steht es in den alten Papieren – stammt das Motorrad aus dem Jahr 1960. "Ich weiß aber, dass die Ural M72 nur bis 1958 in Irbit, in der ehemaligen Sowjetunion gebaut wurde."

Ein Nachfolgemodell beziehungsweise eine Kopie wird in China unter dem Namen "Chang Jiang" produziert. Vielleicht, das vermutet Bollmanns, ist 1960 also nicht das Baujahr seines Motorrads, sondern das Jahr der ersten Zulassung. Die ersten Schwierigkeiten mit dem alten "General" bekam der Grambker bereits, als er das Gespann in seinen Garten bringen wollte. "Ich hätte vorher meine Pforte ausmessen müssen. Das Teil passte nicht durch den Eingang", erzählt er lachend. Erst nachdem er ein Zaunteil ausgebaut hatte, konnte er es hindurchschieben.

Ratschläge übern Gartenzaun

Beim Abladen vom Trailer machte er zum ersten Mal die Erfahrung, die ihn in den kommenden Monaten ständig begleiten sollte: Nachbarn, aber auch wildfremde Menschen blieben stehen, witzelten, kommentierten und gaben ihm ungefragt gute Ratschläge über den Gartenzaun. "Es ist unglaublich, wie viele vermeintliche Fachleute es plötzlich gibt", sagt Bollmann, der auch Spott einstecken musste. So meinte einer: "Du bist ja verrückt, die hau man gleich bei Klöckner in den Hochofen, sparst ’ne Menge Geld…." Ein anderer witzelte: "Ist das dein neuer Aufsitzmäher?"

Bollmann ließ sich nicht beirren, entdeckte aber schnell das erste technische Problem. Schon beim ersten, einfachen Motortest stellte er fest, dass einer der beiden Zylinder keine Kompression aufbaute. Die Ursache erwies sich dann aber als undramatisch: "Ein hängendes Einlassventil war dafür verantwortlich, dass ich gleich am Anfang meines Restaurations-Abenteuers graue Haare bekam." Letztlich reichte ein leichter Hammerschlag und das Problem war gelöst. Die, die folgten, waren zum Teil weitaus schwieriger zu beheben. "Ich wollte die Sache einmal pro Woche hinschmeißen", gesteht er, "weil wieder irgendwas nicht passte, funktionierte oder Teile fehlten".

Dennoch, so der Grambker, sei es gerade die einfache Technik, die ihn so fasziniere. "Eigentlich ist alles einfach zu reparieren." Über viele Details musste er sich allerdings erst schlau machen und nutzte dafür Internetforen und Oldtimer-Zeitschriften. Ersatzteile besorgte er sich zunächst auf Oldtimer-Märkten und später bei einem Experten in Lehnstedt, der ihn zudem mit Tipps unterstützte. "Das Spannende ist", erzählt er, "dass du nie weißt, in welchem Zustand die Teile sind. Man muss fast immer nacharbeiten".

Gleich mehrere Bohrer gingen bei dem Versuch drauf, Löcher in einen Stahlgepäckträger zu bohren. "Es gab zwar Vorbohrungen, die aber nicht passten. Und der Stahl war so was von hart." Selbst als alle technischen Schwierigkeiten überwunden waren und die Restaurierung schon weit fortgeschritten, musste Bollmann eine weitere Hürde nehmen: die Zulassung.

"Das Problem war, dass ich einen neuen Brief brauchte. Das war unglaublich kompliziert", berichtet er kopfschüttelnd. Doch nach vielen Telefonaten und Besuchen bei zwei Zulassungsstellen war auch das geschafft.

Seine erste Tour unternahm Bollmann nach Fedderwarden, "zum Krabben holen". Das frisch restaurierte Stück bringt es mit seinen 25 PS auf Tempo 80, "jedenfalls mit Sonne auf dem Tank und wenn es bergab geht", erzählt der 64-Jährige lachend. Demnächst – wenn der Beiwagen gepolstert ist – will auch Bollmanns Tochter Yvonne einmal mitfahren. Dann soll es auch zu Motorrad- und Oldtimer-Treffen gehen.

"Nur meine Frau, die weigert sich standhaft", sagt Bollmann und grinst. Ein neues Projekt hat er bereits im Garten stehen: eine französische Motobécane, die er für seinen Enkel herrichten will.

Das Schrauber-Abenteuer: Weitere Details über die Arbeiten am Motorrad und zahlreiche Fotos, die die Restaurierung dokumentieren, hat Lothar Bollmann unter www.uralbändiger.de.

ins Internet gestellt.