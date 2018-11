Trauer über Tod von Susanne Hennig

„Das bus war ihr Leben“

Karin Mörtel

Huchting. Sie war eine der kreativen Antriebsfedern in Huchting und hinterlässt eine große Lücke: Nach langer, schwerer Krankheit ist Susanne Hennig am 27. April im Alter von 53 Jahren gestorben. Seit Ende der 1980er-Jahre hat sie sich in Huchting engagiert: zunächst als Initiatorin des Kulturpädagogischen Dienstes, später als Leiterin des Kulturbüros "Quartier e.V.". 1998 wechselte sie an alter Wirkungsstätte an der Amersfoorter Straße als festangestellte Mitarbeiterin an das neu gegründete Bürger- und Sozialzentrum Huchting (bus), das sie auch viele Jahre als Geschäftsführerin des Trägervereins begleitete.