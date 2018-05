Bettina Schweizer von der Arbeitsstelle Chancengleichheit der Universität und Projekt-Koordinator Robert Heyer. (Petra Stubbe)

Um genau davon Jugendlichen in Gröpelingen eine konkretere Vorstellung zu vermitteln, ist 2011 im Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften das Uni-Projekt "Da(s) ist Wissen" entwickelt worden.

"Wir haben erst einmal Schulen, Vereine und Einrichtungen besucht", erzählt Projektkoordinator Robert Heyer. Ende 2011 sei schließlich im Rahmen des Projekts die "Gröpelinger Freitags-Uni" in Zusammenarbeit mit dem Verein Kultur vor Ort und der Stadtbibliothek West geboren worden. Nahezu bundesweit einzigartig ist an diesem modellhaft in Gröpelingen eingeführten Projekt, dass die Universität dabei nicht etwa in ihre Räumlichkeiten einlädt, sondern vielmehr ihrerseits zu den potenziellen Studierenden kommt.

Und auch inhaltlich orientiert sich das Format stark an seiner Zielgruppe: "Die Idee dahinter war es, an lebensnahe Themen anzuknüpfen, die Sek-1-Schülern geläufig sind. Handys und das Internet etwa werden jeden Tag benutzt. So haben wir mit Leuten in den Fachbereichen gesprochen und sie gefragt, ob sie dazu Ideen haben. Dabei kamen dann sehr unterschiedliche Veranstaltungen heraus. Zum Beispiel hat ein Produktionstechniker über Präzision und Oberflächengestaltung erzählt – und zwar nicht nur fachbezogen, sondern auch mit einer biografischen Note, um zu zeigen, dass ein Studium nicht immer eine geradlinige Biografie erfordert. Lebenswege können auch in Schlangenlinien verlaufen", schildert Heyer. Die Freitags-Uni solle einen "Marker setzen, an den man sich später erinnert. Das hat eher mit Leben zu tun als mit Elfenbeinturm." Denn der Knackpunkt an der Freitags-Uni ist, dass die Jugendlichen erkennen, dass hinter spannenden Forschungsergebnissen Forscher mit unterschiedlichen Biografien stehen, die für sie Vorbildcharakter haben und motivierend wirken können beziehungsweise ihnen neue Perspektiven eröffnen.

Genau in diese Richtung zielt auch die Veranstaltung, mit der das Projekt "Da(s) ist Wissen" nun in diesem Schuljahr startet: In Kooperation mit Projektleiterin Yaysemin Karakasoglu und Bettina Schweizer von der Arbeitsstelle Chancengleichheit der Universität haben sich rund 20 Schülerinnen und Schüler eines Wahlpflichtkurses von Lehrerin Natascha Mazurski an der Gesamtschule West (GSW) das Thema Chancengerechtigkeit beziehungsweise Gleichstellung vorgenommen und präsentieren die Ergebnisse dieses Projekts nun am Freitag, 8. März, ab 9.30 Uhr bei der Ausstellungseröffnung der "Uni-Spitzen" in der Stadtbibliothek West. "Es geht um Frauen als Vorbild und wir wollten mit dem Titel der Ausstellung bewusst auch einige Spitzen setzen", sagt Bettina Schweizer von der Arbeitsstelle Chancengleichheit der Universität, die die "Uni-Spitzen" 2011 mit initiiert hatte.

Die Fotoausstellung, die Spitzenwissenschaftlerinnen in Führungspositionen an der Universität Bremen im Fokus hat, wird anschließend noch bis Anfang April in der Stadtbibliothek West, Lindenhofstraße 53, zu sehen sein.