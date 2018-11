Waren Sie schon als Kind Pilze sammeln?

Bernt Grauwinkel: Ja, ich war schon mit meinen Eltern ab und zu im Wald. Aber so richtig entflammt ist meine Leidenschaft mit Mitte zwanzig. Als ich mit meiner jetzigen Frau mit dem Moped unterwegs war, fanden wir am Wegesrand plötzlich einen riesigen Pilz mit einem Durchmesser von rund 25 Zentimetern und fragten uns, was das wohl sei.

Wie ging es dann weiter?

Nach unserem Fund habe ich mich an die heimische Gesellschaft für Pilz- und Pflanzenkunde gewandt und bin dort später auch Mitglied geworden. Als die in den Siebzigerjahren aufgelöst wurde, haben wir uns dem Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen angeschlossen. Seitdem machen die anderen Pilzfreunde und ich regelmäßig Exkursionen.

Im Sommer dieses Jahres haben Sie selbst eine bisher unbekannte Pilzgattung entdeckt, die jetzt den Namen "Russula Aurationigrescens" trägt. Ist es der Traum eines jeden Pilzexperten, selbst eine neue Art zu finden?

Ich denke, dass nicht jeder Pilzforscher danach strebt. Das ergibt sich einfach aus der Beschäftigung. Man findet etwas, das einfach nicht in die Beschreibung reinpasst. Dann fragt man Experten, die sich noch besser auskennen und einem sagen, ob es die Art gibt oder nicht.

Mittlerweile haben Sie doch bestimmt zusammengerechnet schon Monate im Wald beim Pilzesammeln verbracht. Kennen Sie jede Pilzart in Bremen und umzu?

Um Gottes willen! Wer von sich behauptet, jede Art zu kennen, ist bei mir unten durch. Es gibt etwa 3000 Arten in Mitteleuropa und bestimmt 1500 in Bremen und Umland. Die kann man im Leben nicht alle kennenlernen.

Wenn nur zehn Prozent dieser 1500 Arten essbar sind, wie soll da ein Laie die Richtigen finden?

Naja, die Speisepilze - wie Maronen, Pfifferlinge, Champignons oder Steinpilze - kommen relativ häufig vor. Trotzdem muss man sich gut auskennen und vor allem bestimmte Merkmale gut einprägen: Lamellen, Form, Milch, Geruch und so weiter. Wie man die giftigen Pilze erkennt, kann man leider nicht verallgemeinern. Das beruht auf Erfahrung.

Welcher ist denn der giftigste Pilz?

Der Grüne Knollenblätterpilz. Den gibt es auch hier in Bremen. In größeren Mengen ist zum Beispiel auch der Pantherpilz giftig. Bei kleineren Mengen muss man bei diesem Pilz damit rechnen, ins Koma zu fallen oder Halluzinationen zu bekommen. Auch das Gefühl, über sich selbst zu schweben und in den Himmel zu kommen, ist da nicht untypisch.

Nun gut. Pilzliebhaber müssen also vorsichtig sein. Darf man denn eigentlich so viele Pilze mitnehmen, wie man möchte?

Bei bestimmten Arten gibt es Einschränkungen. Bei Steinpilzen und Pfifferlingen zum Beispiel sollte man nur so viel mitnehmen, wie man wirklich braucht. Für den Verkauf braucht man einen besonderen Sammelschein.

Wann lohnt es sich, nach Pilzen zu schauen? Nur jetzt im Herbst?

Es gibt schon im Februar Pilze. Die sind aber nicht unbedingt essbar. Speisepilze kommen oft schon im Juni und Juli und können bis zum ersten Frost im Spätherbst gesammelt werden.

Gibt es in Bremen eigentlich alle gängigen Speisepilze zu finden?

Maronen, Steinpilze und Champignons gibt es hier. Pfifferlinge eher selten. Dafür aber Perlpilze, die auch sehr lecker sind.

Essen Sie nach so vielen Jahren als Mykologe immer noch Pilze gerne?

Ja, natürlich. Ich probiere immer wieder neue Sorten. Aber ich sammle nicht mehr so viele Pilze, um sie zu essen, sondern eher um sie zu bestimmen. So vier- bis fünfmal pro Herbst gibt es bei uns Pilzgerichte. Trompetenpfifferlinge zum Beispiel kann man auch sehr gut trocknen. Oder Totentrompeten und Täublinge.

Was sind denn eigentlich Totentrompeten?

Das sind ganz düstere, aber aromatische Pilze. Lecker sind auch Täublinge.

Haben Sie ein Lieblingspilzgericht?

Gebratene Pfifferlinge. Nur kurz angebraten. Und wenn man nicht so viele hat, dann mit Rühreiern gemischt.