Diakonisches Jahr im Ausland

Xos

Bahnhofsvorstadt. Die Evangelischen Freiwilligendienste laden am Sonnabend, 24. November, um 14.30 Uhr zu einem Infotag für das Diakonische Jahr im Ausland ein. Das Treffen findet im Konsul-Hackfeld-Haus, Birkenstraße 34, statt. Die Veranstaltung richtet sich an junge Menschen, die schon immer mal für längere Zeit ins Ausland wollten. Das Diakonische Jahr im Ausland ist ein soziales Bildungs- und Orientierungsjahr, in dem Freiwillige für neun bis zwölf Monate in verschiedenen sozialen und diakonischen Arbeitsfeldern mitarbeiten. Sonnabend berichten ehemalige Freiwillige. Informationen und Anmeldung unter Telefon 1638418.