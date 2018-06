Eifrig proben die Mädchen und Jungen für die Kinderoper „Die Schneekönigin.“ (Scheitz)

Sonnabendmittag bei strahlendem Sonnenschein proben rund 50 Kinder aus ganz Bremen im Gemeindehaus der Wilhadi-Kirche für die Kinderoper-Inszenierung "Die Schneekönigin". Die Musik dazu hat die Hamburger Schulmusikerin Christine Grottke geschrieben; arrangiert wird das Stück vom Bremer Kaffeehaus-Orchester, das die Aufführung musikalisch begleitet.

In der Geschichte geht es um eine große Freundschaft: Das Mädchen Gerda sucht seinen Freund Kai, der von der Schneekönigin entführt wurde, nachdem sein Herz durch den Splitter eines Zauberspiegels gefroren ist. So reist Gerda um die ganze Welt und besteht viele Abenteuer. Am Ende findet sie Kai im Palast der Schneekönigin.

Seit Ende der Osterferien arbeiten im Pfarrheim St. Johann in der Kolpingstraße Kinderchor und Kinderkantorei an der Aufführung. Soeben wird im Waller Gemeindehaus eine wichtige Szene geprobt: "Flüchte unter meinen Bärenpelz – der hält warm, und mein Kuss nimmt dir das Kältegefühl", sagt die Schneekönigin zu Kai, der ihr willenlos folgt.

Währenddessen fordert Ilka Hoppe die jungen Darsteller, lässt sie so manchen Satz mehrfach bewusst akzentuiert wiederholen. Die Kinder lassen sich davon nicht beirren. "Das kennen sie ja schon von mir", lacht Hoppe und erklärt: "Wir arbeiten grundsätzlich ohne Mikrofon; es ist nie die Lautstärke ausschlaggebend, sondern die Artikulation. Mit Sprache malt man und gibt Bedeutung weiter. Ein Satz kann unterschiedliche Bedeutungen haben, je nachdem, wie man ihn betont." Wer das beherrsche, profitiere davon im Leben: "Dann kann man später locker Referate halten!" Besonders unter musikalischen Aspekten gefällt Hoppe das Stück, weil es Rezitative und Choräle beinhaltet.

Die größte Herausforderung für die jungen Darsteller liegt in ihren Augen aber darin, dass "Die Schneekönigin" sehr komplex ist und "wahnsinnig viele Lieder" darin vorkommen. Der Chorleiterin ist außer den gesangstechnischen Feinheiten noch etwas anderes wichtig: "Was mache ich eigentlich, wenn ich Freunde habe, und es läuft mal nicht so gut? Gerda hat es ja ziemlich schwer – Kai ist wirklich futsch. Er ist weg und erkennt sie ja nicht einmal mehr. Wir haben geguckt: Wofür steht dabei die Königin? Für Zwietracht und Misstrauen! Um Freundschaften zu erhalten, muss man sich manchmal entschuldigen und über seinen Schatten springen. Diese Geschichte zu verstehen – das war die eigentliche Arbeit."

Die Kinderoper "Die Schneekönigin" wird am Sonnabend, 7. Juli, in der Melanchthon-Gemeinde, Osterholzer Heerstraße 124, und am Sonntag, 8. Juli, in der Wilhadi-Gemeinde, Steffensweg 89, jeweils um 17 Uhr aufgeführt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene fünf, für Kinder drei Euro. Karten gibt es an der Abendkasse oder per Vorbestellung unter Telefon 5798887 oder per E-Mail an hannelore.mis@gmx.de. Auskünfte über die Bremer Kinder- und Jugendkantorei gibt es unter www.bremerjugendkantorei.de.