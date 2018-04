Freut sich über viel Unterstützung in Schwachhausen für die in der Thomas-Mann-Straße untergekommenen Flüchtlinge: Gisela Böhme, stellvertretende Leiterin der Notunterkunft (. Stubbe)

Der Beirat Schwachhausen hat der weiteren Zwischennutzung der ehemaligen Schule in der Thomas-Mann-Straße zugestimmt. Was bedeutet das für Ihre weitere Arbeit dort?Gisela Böhme:

Es bedeutet Planungssicherheit. Wir können das, was wir bisher notdürftig gestaltet haben, wie Kinderbetreuung und Deutschunterricht, einfach in eine andere Form gießen. Das zwar weiterhin mit Unterstützung von Freiwilligen, aber wir können nun auch versuchen, eine Verpflichtung hinzubekommen.

Wie es hieß, werden in Kürze vier Familien ausziehen. Werden dafür andere einziehen?

Der Auszug wird sich noch ein wenig verschieben. Die Familien haben einen Mietvertrag, aber die Wohnungen sind noch nicht fertig eingerichtet, da es Engpässe bei den wirtschaftlichen Hilfen gibt. Eine andere Familie, die auf dem privaten Markt eine Wohnung bekommen hat, wird wohl zum Ende des Monats ausziehen. Dann sind mir noch vier weitere Familien avisiert, die – sowie die Plätze frei sind – aus der Erstunterkunft in der Steinsetzerstraße nach Schwachhausen kommen werden.

Was macht Ihre Arbeit in der Notunterkunft Thomas-Mann-Straße so besonders?

Ich habe schon viele Wohnheime eröffnet, wo man sich zunächst den Platz im Stadtteil mühsam erarbeiten musste. Es ist uns sonst sehr viel Misstrauen und abwartende Haltung entgegengebracht worden. Das Gegenteil war hier der Fall. Wir haben das Glück gehabt, dass ganz viele Freiwillige ganz früh da gewesen und auch kontinuierlich dabeigeblieben sind. Das ist schon ungewöhnlich, sowohl in der Kinderbetreuung, wo fast 30 Frauen zu unterschiedlichen Zeiten kommen, als auch im Deutschunterricht, der wochentags überwiegend selbstorganisiert stattgefunden hat.

Was meinen Sie, warum klappt es wider Erwarten so gut in Schwachhausen?

Den überwiegenden Teil daran, denke ich, hat die Haltung der Beiratsmitglieder. Sie haben dieses Haus willkommen geheißen und unterstützt. Gerade von Seiten der Ortsamtsleiterin Karin Mathes und der Beiratssprecherin Barbara Schneider kommt auch sehr viel persönliche Unterstützung. Das ist auch so an die Öffentlichkeit und die Kirchenverbände getragen worden und hat eine Welle von Unterstützung ausgelöst. Bisher kenne ich das so nicht aus anderen Stadtteilen. Woanders muss man den Beirat erst überzeugen. In Schwachhausen gab es gleich diese Willkommenskultur, die sich durch alle Schichten fortgepflanzt hat. Wir haben aber auch Helfer aus anderen Stadtteilen.

Gab es auch negative Vorkommnisse seit das Gebäude bezogen wurde?

Ich habe keine direkten Beschwerden von der Nachbarschaft bekommen. Auch bei der Polizei liegt meines Wissens nichts vor. Beim Beirat sind ebenfalls keine Beschwerden eingegangen.

Inwiefern könnten andere Flüchtlingsheime von dieser Notunterkunft lernen, damit auch in anderen Stadtteilen eine solche Willkommenskultur herrscht?

Sie könnten vom Verhalten des Beirats und der Bevölkerung lernen, die die Aktivitäten ja erst ermöglicht haben – etwa über die Kirchengemeinden, die ins Haus kommen, und den Sportverein 1860, der uns eine Judotrainerin und Spiellandschaften kostenlos zur Verfügung stellt. Davon könnte die Bevölkerung in anderen Stadtteilen lernen. Menschen, die helfen wollen, gibt es aber nicht nur in Schwachhausen, sondern auch in anderen Stadtgebieten.

Auf der jüngsten Beiratssitzung wurde über die Beschulung der Kinder diskutiert. Eine Schwachhauserin kritisierte, dass sie nicht in benachbarten Schulen unterrichtet werden. Was sagen Sie dazu?

Die Kinder sind neu in Deutschland und brauchen Zeit, bis sie angekommen sind. Die Unterkunft ist ja, bei allem Mangel solcher Gemeinschaftsunterkünfte, auch ein Stück geschützter Raum, wo sie Sicherheit und einen Ansprechpartner haben. Ich denke, dass die Kinder hier, eingeteilt nach ihrem Kenntnisstand, einfach besser aufgehoben sind – zwar nicht dauerhaft – als in altersstrukturierten Klassen. Ein weiterer Aspekt: Unser derzeitiges Schulsystem ist nicht dafür ausgelegt, große Mengen von Kindern, die in kurzen Abständen kommen und wieder gehen, aufzunehmen. Das finde ich für eine Schule ziemlich problematisch. Diesen Aspekt sollte man bei allem guten Willen auch berücksichtigen.

Wie nehmen die Flüchtlinge die Hilfe der Freiwilligen wahr? Fühlen sie sich willkommen und wohl in Schwachhausen?

Eindeutig ja. Nach meinen Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit werden sie nach dem Auszug so schnell nicht wieder so viel Zuwendung und Aufmerksamkeit von der deutschen Bevölkerung bekommen, wie sie sie jetzt hier erfahren. Die Kinder haben ihr Misstrauen verloren und haben keine Berührungsängste. Jeden sehen sie als Freund, der hier ins Haus kommt. Es herrscht hier ein fröhliches Klima.

Was wünschen Sie sich noch für die verbleibende Zeit in Schwachhausen?

Ende Mai wird der derzeit tätige Studiendirektor aufhören. Ich wünsche mir, dass keine Verzögerungen entstehen und wir nahtlos die Beschulung fortsetzen können. Dann wünsche ich mir professionelle Deutschstunden mit Fachkräften, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten. In den Ferien hätte ich gerne ein Sommercamp hier im Haus. Außerdem wünsche ich mir, dass die Freiwilligen es schaffen, ihre privaten Termine mit der Arbeit hier weiter in Einklang zu bringen. Ich denke, dass der Großteil am Ball bleiben wird. Unabhängig davon wünsche ich mir nachmittags eine feste Kraft, die noch zusätzlich etwas anbietet. Denn gerade Kinder brauchen feste Strukturen.

„Die Kinder haben keine Berührungsängste“

Gisela Böhme von der Heimleitung der Notunterkunft für Flüchtlinge in Schwachhausen zieht eine erste Bilanz

Zur Person

Gisela Böhme (68) leitet gemeinsam mit Uwe Eisenhut unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) das Übergangswohnheim in der Thomas-Mann-Straße. Die Bremerin hat 17 Jahre als Heimleiterin bei der Awo gearbeitet. Für die Leitung der Notunterkunft ist sie aus ihrem Ruhestand zurückgekehrt.

