Nur an jedem ersten Mittwoch im Monat, diesmal am 4. September, ist Seniorennachmittag um 16 Uhr. Für vier Euro "reisen" Senioren durch die Weiten des Sonnensystems bis an die Grenzen des Alls.

Wer wissen will, wie der Sternenhimmel auf der anderen Seite der Welt aussieht, sollte sich "Stars Down Under", am Sonnabend, 1. September, 16 Uhr, anschauen. Diese Show ist für Menschen ab acht Jahren geeignet und erklärt die Mythen, Riten und Astronomie der Aborigines.

Freitags und sonnabends stehen um 21 Uhr mit "Stardust", "Cosmic Voyage" und "Worldtour" drei verschiedene Late-Night-Shows auf dem Programm.

Am Sonntag, 8. September, gibt es ein Wikinger-Special mit einem Glas Met. Da erfährt der Besucher, wie die Wikinger ganz ohne Karten die Welt bereisten, ohne sich zu verfahren. Noch mehr über die Navigation der Wikinger erklärt der ehemalige Leiter des Planetariums, Dieter Vornholz, am Donnerstag, 19. September, um 17 Uhr. Am Sonntag, 22. September, läutet um 19 Uhr die Tagundnachtgleiche die Polarnacht ein. Karten und nähere Informationen unter Telefon 408899300 oder im Internet www.planetarium-bremen.de.