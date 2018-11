Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Diskussion über Guantanamo

Scd

Schwachhausen. Der Soziale Friedensdienst (SFD) lädt für heute, 28. Februar, von 14.30 bis 17 Uhr zu einer politische Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Die Guantanamo-Logik: Amerikas Krieg gegen den Terror" im Gemeindesaal von St. Ansgarii, Schwachhauser Heerstraße 40, ein. Gastreferenten sind Bernhard Docke, Rechtsanwalt des ehemals in Guantanamo inhaftierten Murat Kurnaz, und Freerk Huisken, Professor für politische Ökonomie an der Uni Bremen. Organisiert wurde die Veranstaltung von 15 Freiwilligendienstleistenden im Alter zwischen 18 bis 21 Jahren. Die Veranstaltung findet in erster Linie für 200 Freiwillige des SFD statt, ist aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich.